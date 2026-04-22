Josip Broz Tito je imao 53 godine kada je preuzeo vlast kao predsednik vlade, a kasnije i kao predsednik države. U to vreme Tito nije imao zakonitu suprugu.

Njegov prvi brak sa Pelagijin Belousovom odavno je bio završen (razveli su se još 1930-ih). U to vreme bio je u vezi sa Davorjankom Paunović (poznata kao Zdenka), ali nisu bili venčani. Ona je umrla 1946. godine. Tito se Jovankom Broz oženio tek 1952. godine, što znači da je na vlasti bio 7 godina, a potom se oženio.

Ko su bile žene Josipa Broza Tita?

Josip Broz Tito bio je veliki zavodnik, imao je prilično buran ljubavni život.

On je imao pet žena, od kojih je sa tri bio venčan, a sa dve imao decu. Iako se uz Titovo ime vezuje veliki broj žena, zvanična istoriografija pominje samo četiri žene, dok se njegov kratkotrajni brak iz 1936. godine retko spominje.

Ono što je interesantno je da su sve Titove žene bile dosta mlađe od njega i uglavnom su bile različite nacionalnosti, pa je tako prva Titova žena bila Ruskinja, druga Slovenka, treća Nemica, a četvrta i peta su bile Srpkinje.