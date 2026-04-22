Josip Broz Tito je imao 53 godine kada je preuzeo vlast kao predsednik vlade, a kasnije i kao predsednik države. U to vreme Tito nije imao zakonitu suprugu.
Njegov prvi brak sa Pelagijin Belousovom odavno je bio završen (razveli su se još 1930-ih). U to vreme bio je u vezi sa Davorjankom Paunović (poznata kao Zdenka), ali nisu bili venčani. Ona je umrla 1946. godine. Tito se Jovankom Broz oženio tek 1952. godine, što znači da je na vlasti bio 7 godina, a potom se oženio.
Ko su bile žene Josipa Broza Tita?
Josip Broz Tito bio je veliki zavodnik, imao je prilično buran ljubavni život.
On je imao pet žena, od kojih je sa tri bio venčan, a sa dve imao decu. Iako se uz Titovo ime vezuje veliki broj žena, zvanična istoriografija pominje samo četiri žene, dok se njegov kratkotrajni brak iz 1936. godine retko spominje.
Ono što je interesantno je da su sve Titove žene bile dosta mlađe od njega i uglavnom su bile različite nacionalnosti, pa je tako prva Titova žena bila Ruskinja, druga Slovenka, treća Nemica, a četvrta i peta su bile Srpkinje.
Prva supruga Josipa Broza
Pelagija Belousova zvana "Polka" je u Titovoj biografiji navedena kao njegova prva zvanična supruga.
Sa Titom se upoznala u Rusiji i venčali su se juna 1919. godine u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Tito je tada imao oko 21. godinu. U Jugoslaviju su došli 1920 i tu živeli do 1928. godine, do Titovog hapšenja.
Nakon tog događaja Pelagija se vratila u Sovjetski Savez, gde je živela do svoje smrti.
Od Tita se zvanično razvela 1936. godine. Bila je žrtva Staljinovih čistki i bila je u dva navrata u zatvoru. Prvi put od 1938. do 1940, i nakon toga u periodu od 1948. do 1957. godine.
Iz braka sa Titom imala je četvoro dece. Njihovo prvo dete je umrlo odmah po rođenju, dok su drugo dvoje Zlatica i Hinko umrli kao deca, tek četvrto dete, sin Žarko je poživeo.
Kasnije se ponovo udala i u tom braku dobila ćerku Ninu. Pelagija je preminula 12. aprila 1968. godine.
Ana Kenig, poznata i kao Lucija Bauer je bila druga Brozova supruga
Lucija Bauer čije je pravo ime Ana Kening bila je druga Titova venčana supruga. Sa Titom se upoznala u Moskvi, gde je, kao i on, radila u Kominterni.
Tito i Ana su se venčali u oktobru 1936. godine pod njihovim tajnim imenima, Fridrih Valter i Elza Lucija Bauer.
Ubrzo po venčanju, Tito je poslat u Jugoslaviju, a Lucija je ostala u Moskvi, gde se brinula o Titovom sinu Žarku. Ona je uhapšena 1937. godine, bila je optužena da je radila kao špijunka za Gestapo i tada je i streljana.
Herta Has - prva nevenčana supruga Josipa Broza Tita
Herta Has je bila treća Titova supruga, a prva nevenčana. Ona je Tita upoznala 1937. godine u Parizu, gde je bio regrutni centar španskih dobrovoljaca. Ona jeu tom periodu radila kao kurir, razmenjivala je partijsku poštu između Pariza i Zagreba.
Nakon ponovnog susreta u Istanbulu, krajem 1939. godine, započeli su vezu. Živeli su zajedno pod ilegalnim imenima u Zagrebu, ona je bila Marija Šarić, a on inženjer Slavko Babić.
Njihov brak potrajao je do početka Drugog svetskog rata kada je Tito napustio Zagreb i preselio se u Beograd, a Herta je ostala u Zagrebu, gde se ubrzo porodila i dobila sina Aleksandra Mišu.
Kasnije je bila uhapšena kao i njene predhodnice, ali je 1943. godine razmenjena za nemačke oficire. Tada se ponovo susrela sa Titom, ali je on tada već otpočeo vezu sa Davorjankom Paunović.
Posle rata se ponovo udala i dobila dve ćerke. Herta je umrla 5. marta 2010. godine u Beogradu.
Misteriozna žena - Davorjanka Paunović
Davorjanka Paunović zvana "Zdenka" je bila četvrta Titova supruga, druga nevenčana, mada se navodi u literaturi da to nije bi brak bilo koje vrste.
Ona se sa Titom upoznala početkom 1941. godine na jednom partijskom kursu u Zagrebu, a vezu su započeli po njegovom dolasku u Beograd, maja 1941. godine.Davorjanka je tada bila specijalni kurir CK KPJ, a nakon toga postala je lična Titova sekretarica. Zajedno sa Titom, prošla je čitav ratni put, a pred sam kraj rata se razbolela od tuberkuloze. Bila je prebačena na lečenje u Sovjetski Savez, ali se vratila u Jugoslaviju, gde je umrla 1. maja 1946. godine.
Naloženo je da bude sahranjena u kompleksu kraljevskog dvora koji je služio kao rezidencija Josipa Broza Tita, maršala Jugoslavije. Pretpostavlja se da je to bila njegova želja.
Jovanka Broz - poslednja Titova supruga
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, je bila poslednja, peta Titova supruga, treća sa kojom se venčao.
Sa Titom se prvi put susrela 1944. godine u Drvaru. Kasnije je postala Titova sekretarica i ljubavnica. Oni su se venčali 1952. godine i sve do polovine 1970-ih su živeli u skladnom braku.
Kasnijih godina, Jovanka je došla u sukob sa pojedinim političarima, koji su se trudili da je odvoje od Tita, u čeme su i uspeli 1977. godine.
Od razlaza sa Titom, do njegove smrti, 1980. godine, živela je u vili u Užičkoj 15, nakon toga je preseljena u jednu vilu preko puta Belog dvora. Jovanka Broz je dugo živela u "kućnom pritvoru", a tek 2009. godine je dobila lična dokumenta.
Umrla je 20. oktobra 2013. godine u Beogradu, na godišnjicu oslobođenja Beograda.
(n1info.rs)
Komentari (0)