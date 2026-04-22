Bašta koja ima hortenzije, ne mora imati nijedan drugi cvet, a opet će biti prelepa. Ovo divno cveće koje potiče iz Severne Amerike, kod nas uspeva fantastično u pousenci. Obožava vodu, a mi vam donosimo 3 važna pravila vezana za negu hortenzija:
1. Vodite računa o veliči saksije
Hortenzije su biljke koje relativno brzo rastu pa već za godinu dana mogu značajno uvećati veličinu svog korena, a time i drugih delova. Zato je nužno pripaziti na veličinu saksije prilikom sadnje. Izbegavajte da ih držite u plastičnim saksijama u kojima ste ih kupili pa ih svakako presadite. Neka saksije bude u skladu sa vrstom hortenzije koju ste kupili jer se njihova veličina kreće od pola pa sve do više od dva metra.
Ukoliko imate mogućnosti, gajite ih u bašti, ali će fatnastično uspevati i na balkonu.
2. Smestite ih u senovito područje
Ove su biljke idealne za male balkone jer pružaju zaštitu od pogleda, ali da bi uspešno rasle, potrebno ih je smestiti u senovito područje. Njihovo idealno stanište trebalo bi da bude okrenuto prema istočnoj ili jugoistočnoj strani sveta.
Tako će hortenzija dobiti jutarnje i prepodnevne sunčeve zrake, ali im neće biti izložena tokom podneva i popodneva kada su temperature vazduha ujedno najviše. Svakako nastojte da izbegnete njihovo postavljanje na balkone koji su okrenuti jugu i zapadu.
Kada stigne zima, premestite ih u unutrašnjost doma, ali ne u one prostore u kojima je izuzetno toplo.
3. Zalivajte ih dvaput dnevno
Sam naziv ovih biljaka dolazi od grčkih reči hydros (voda) i angos (tegla), a to dovoljno govori o tome koliko im je potrebno vlažno tlo. Zato je tokom najvećih letnih vrućina potrebno da ih zalivate ujutro i uveče, dok će tokom manje sparnih dana i jedno zalivanje rezultirati uspehom. Ove biljke imaju neverovatnu moć regeneracije pa će čak i one uvele nakon jednog zalivanja ponovno živnuti.
Kako promeniti boju hortenzijama?
Ako želite da vaša hortenzija ima plavo - ljubičaste cvetove, zemljište oko nje mora biti više kiselo. Kiselo zemljište će pomoći da se aluminijum prenese u biljke što će usloviti plavu boju. Zapravo, plavi cvet može da se dobije i ako hortenziju svakih 7 do 14 dana zalivate već spomenutim aluminijum sulfatom. Isto se može postići ako se tlu dodaju borove iglice, talog od kafe i slično.
Ukoliko je vaša hortenzija plava, onda znači da je zemljište oko nje izuzetno kiselo. Organsko đubrivo će vam pomoći da dodatno zakiselite zemljište. Organsko đubrivo možete da napravite od ostataka iz vaše kuhinje kao što su talog od kafe, kora od banane.
Zemljištu možete dodati pepeo, smrvljene ljuske jajeta ili posebna gnojiva tome namenjena na bazi fosfora.
