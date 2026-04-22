Kada stigne zima, premestite ih u unutrašnjost doma, ali ne u one prostore u kojima je izuzetno toplo.

3. Zalivajte ih dvaput dnevno

Sam naziv ovih biljaka dolazi od grčkih reči hydros (voda) i angos (tegla), a to dovoljno govori o tome koliko im je potrebno vlažno tlo. Zato je tokom najvećih letnih vrućina potrebno da ih zalivate ujutro i uveče, dok će tokom manje sparnih dana i jedno zalivanje rezultirati uspehom. Ove biljke imaju neverovatnu moć regeneracije pa će čak i one uvele nakon jednog zalivanja ponovno živnuti.

Kako promeniti boju hortenzijama?

Ako želite da vaša hortenzija ima plavo - ljubičaste cvetove, zemljište oko nje mora biti više kiselo. Kiselo zemljište će pomoći da se aluminijum prenese u biljke što će usloviti plavu boju. Zapravo, plavi cvet može da se dobije i ako hortenziju svakih 7 do 14 dana zalivate već spomenutim aluminijum sulfatom. Isto se može postići ako se tlu dodaju borove iglice, talog od kafe i slično.

Ukoliko je vaša hortenzija plava, onda znači da je zemljište oko nje izuzetno kiselo. Organsko đubrivo će vam pomoći da dodatno zakiselite zemljište. Organsko đubrivo možete da napravite od ostataka iz vaše kuhinje kao što su talog od kafe, kora od banane.