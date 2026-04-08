U prethodnom periodu potpisani su svi neophodni ugovori i ispunjeni uslovi za početak izgradnje, dok su trenutno u toku pripremni radovi koji obuhvataju dopremanje materijala i pripremu terena.

Početak montaže očekuje se u naredne dve nedelje, u zavisnosti od vremenskih uslova, a planirano trajanje radova je oko dvadeset dana.

- Početak radova na solarnoj elektrani predstavlja važan korak u daljem razvoju Gold gondole. Ulaganjem u obnovljive izvore energije ne samo da unapređujemo energetsku efikasnost sistema, već doprinosimo i očuvanju prirodnog okruženja, što je jedan od naših strateških ciljeva, izjavila je direktorka JP „Gold gondola Zlatibor“ Bojana Božanić.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od oko 15,3 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike, putem projekta Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Čajetina, dok je ukupna vrednost investicije približno 21,8 miliona dinara.

Projektom je predviđena izgradnja hibridne solarne elektrane snage 154,56 kWp, sa ukupnom snagom invertora od 125 kW. Elektrana će obezbeđivati deo potreba tehničkih, pogonskih i administrativnih kapaciteta, dok će se viškovi energije prvo skladištiti u baterijama, a, ono što preostane, predavati distributivnoj mreži.