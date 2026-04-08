- Ideja nije nastala kao neki poslovni plan, već je to slučajno ispalo. Počela sam sama da pravim svećice jer volim unikatne stvari. Vremenom su prijatelji počeli da traže da im ih poklanjam, a onda se priča širila, od preporuke do preporuke, kaže Nevena za RINU.

Iako se ovim poslom bavi već godinama, naglašava da joj je izrada sveća i dalje hobi kojim se bavi uz svoj primarni posao.

- Nije uvek jednostavno uskladiti sve obaveze, ali nikada mi nije bilo teško jer je ovo moja velika ljubav, ističe ona.

Za Nevenu, kako kaže, najveća vrednost nije zarada, već poverenje kupaca.

- Može da se zaradi, ali meni cena nikada nije bila najvažnija. Mnogo više mi znači to što mi se kupci vraćaju i što svakodnevno dobijam potvrdu da je ovo što radim dobro, dodaje.

Proces izrade sveća počinje od ideje, bilo da dolazi od same Nevene ili na zahtev kupaca. Nakon toga sledi izbor kalupa, topljenje voska, izlivanje i sušenje, a završni dekorativni deo, kako kaže, najzanimljiviji je segment.

- Sve prolazi kroz moje ruke više puta i zato je svaki komad unikatan i poseban, objašnjava.

Vremenom je svoj rad proširila i na nove materijale, poput gipsa i gline.

- Počelo je spontano, kada je suprug radio stan, pa sam pokušala nešto da napravim od gipsa i ispalo je dobro. Tako sam nastavila. Danas pravim kalupe koje koristim za izlivanje sveća, ali i razne dekoracije, kaže Nevena, dodajući da od gline izrađuje i ukrasne figure, poput patuljaka za praznike.

Sličan put imala je i Milica Maksimović, koja se u ovaj posao uključila nakon što je, tokom jedne šetnje, videla drugaricu koja prodaje sveće.

- Oduševile su me jer ih volim, pa sam kroz razgovor izrazila želju da i ja nešto slično radim. Ona mi je nesebično pomogla, obučila me i podelila svoje znanje, kaže Milica, koja se danas bavi izradom gipsanih figura i dekoracija.

Podrška u ovom kreativnom poslu dolazi i iz porodice. Nevenin suprug Dejan kaže da pomaže koliko može.

- Najviše pomažem oko fizikalija, nekad tražim inspiraciju na internetu. Sve ide od nje, a ja raznosim sveće ili dok čekamo da se vosak osuši, igram igrice, to mi je glavna dužnost, kroz osmeh kaže Dejan.

Ono što ove male radionice povezuje jeste ljubav prema ručnom radu i želja da svaki proizvod bude jedinstven.

- Ograničenja postoje samo tamo gde prestaje mašta, poručuju sagovornice.