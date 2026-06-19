Reči monaha: Šta da uradite ako neko pokuša da vas uvredi?

Ovaj monah je važio za čoveka koji je uvek bio smiren i koga nije bilo moguće uvrediti. Kod njega su dolazili ljudi iz najudaljenihih krajeva sveta po savet.

To je čuo neki pokvarenjak i odlučio je da testira mudraca. Otišao je kod njega i čim ga je ugledao počeo je da ga vređa i ponižava. Nakon što mu je ponestalo uvreda, na trenutak je zastao i zapanjen shvatio da je monah i dalje smiren i pribran kao i pre njegovog dolaska.

To ga je iznerviralo, pa je nastavio da psuje još crnje i gore nego ranije, ali uzalud – činilo se da to mudraca uopšte ne dotiče.

Kada je izgubio i poslednji atom snage, odlučio je da priđe monahu i sazna njegovu tajnu.

- Razumem ja te vaše duhovne stvari i kao, nije vas briga šta drugi ljudi misle i govore, ali, ja sam te ponizio i uvredio, treba da naučiš da moraš da se boriš za sebe, rekao mu je čovek.

- Sinko, mogu li da ti postavim samo dva pitanja?, upitao ga je monah progovorivši prvi put.

- Naravno, reče čovek.

- Ako ti meni doneseš poklon, a ja ga ne prihvatim, kome taj poklon i dalje pripada?, upita mudrac.

- Pa, ako ne prihvatiš poklon, onda i dalje pripada meni, odgovori pokvarenjak.

- A sada, sine moj, ako ti za mene imaš samo uvredu, a ja je ne prihvatam, kome ona i dalje pripada?, zaključi mudri čovek, okrete se i ode, a pokvarenjak ostade u čudu.

Nikome ne vraćajte zlo za zlo; nastojte oko dobra ne samo pred Bogom, nego i pred svim ljudima; Ako je moguće, koliko je do vas, imajte mir sa svim ljudima; Ne osvećujte se sami, ljubljeni, nego podajte mesto gnevu, jer je pisano: “Moja je osveta, ja ću vratiti”, govori Gospodin. (Poslanica Rimljanima apostola Pavla 12,17-19)