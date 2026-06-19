Gastronomija
Alo!
Da li su jaja sa napuklom ljuskom bezbedna? Pazite na ovo!
Shutterstock

Da li su jaja sa napuklom ljuskom bezbedna? Pazite na ovo!

18:51
|
0
Autor:  Jadranko Žugić

Stručnjaci za bezbednost hrane i nutricionisti objašnjavaju kada je bezbedno pojesti napuklo jaje, a kada je bolje baciti ga.

 

Najzdravija su domaća jaja ili jaja od koka iz slobodnog uzgoja, ali mnogi ljudi su često prinuđeni da kupuju ono što im je dostupno u prodavnici. Ipak, neretko se dešava da iz prodavnice donesemo razbijena jaja ili ih slučajno ispustimo i oštetimo ljusku.

Da li su jaja sa razbijenom ljuskom bezbedna za jelo?

Stručnjaci za bezbednost hrane i nutricionisti objašnjavaju kada je bezbedno pojesti napuklo jaje, a kada je bolje baciti ga.

- Da li je napuklo jaje bezbedno za konzumaciju zavisi od toga kako i kada je došlo do pucanja - kaže dr Vanesa Kofman, stručnjak za bezbednost hrane i direktorka Organizacije za borbu protiv bolesti uzrokovanih hranom.

Ako je jaje bilo napuklo pre nego što ste ga doneli kući, odnosno primetili ste pukotinu još u prodavnici, najbolje je da ga bacite ili da uopšte ne kupujete tu kutiju, piše Health. Štetne bakterije su možda već prodrle kroz oštećenu ljusku. Ako je jaje napuklo tokom transporta do kuće ili dok ste njime rukovali, možete ga upotrebiti, ali odmah i uz obavezno potpuno termičko obrađivanje.

Sa druge strane, ako je jaje napuklo i sadržaj curi, treba ga odmah i bez razmišljanja baciti.

Ako jaje nije procurilo, to znači da je opna ispod ljuske verovatno ostala neoštećena. Takva jaja su uglavnom bezbedna za upotrebu, ali ih treba potrošiti što pre.

Zašto jaja pucaju?

Samo čista i neoštećena jaja prolaze kroz proizvodni proces, ali do pucanja može doći i nakon pakovanja i transporta. Iako se jaja pažljivo pakuju u zaštitne kutije, ona su krhka i lako mogu da napuknu tokom prevoza ili dok se slažu na police u prodavnici. Zato je važno da proverite jaja pre kupovine i uverite se da nema napuklih ljuski.

Kada jaje napukne, bakterije mogu da prodru kroz ljusku i kontaminiraju njegov sadržaj. Najveća opasnost je bakterija salmonela, koja može izazvati ozbiljna oboljenja, posebno kod male dece, starijih osoba, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom.

Salmonela je jedan od najčešćih uzroka trovanja hranom i svake godine izazove veliki broj infekcija i hospitalizacija.

Šta sa jajima koja napuknu tokom kuvanja?

Ako jaje pukne tokom kuvanja, uglavnom je bezbedno za jelo pod uslovom da je bilo sveže i čisto pre kuvanja i da je dovoljno termički obrađeno (najmanje 71°C).

Kako još možete proceniti da li je napuklo jaje bezbedno?

Miris

Najbolji način da utvrdite da li se jaje pokvarilo jeste da ga pomirišete. Pokvareno jaje ima neprijatan, jak miris.

Izgled

Jaje bi trebalo da zadrži svoj oblik, belance da bude bistro, a žumance lepe žute boje.

Kontaminirana jaja mogu biti mutna, previše retka, promenjene boje.

Međutim, određene promene su normalne. Kako jaje stari, belance postaje ređe, a žumance se više spljošti, što ne znači nužno da je jaje pokvareno.

Šta uraditi sa blago napuklim jajima?

Ako je jaje dobilo malu pukotinu kod kuće ili tokom transporta iz prodavnice, pažljivo rukujte njime i odmah ga dobro termički obradite.

Jaja koja stoje napukla duže vremena ili iz kojih curi sadržaj, treba odmah baciti. Najbolje je da ih odložite u običan otpad, a ne u kompost ili sudoperu. Možete ih prethodno staviti u kesu ili posudu za bacanje kako biste sprečili neprijatne mirise i moguće širenje bakterija.

(Lepa&Srećna)

ljuska alo lepote srbije napuklo jaje

Povezane vesti

NA KOJI ZID U KUĆI TREBA OKAČITI IKONU? Postoje dva pravila
Shutterstock

NA KOJI ZID U KUĆI TREBA OKAČITI IKONU? Postoje dva pravila

20:58 | 0
Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!
Printscreen/YouTube

Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!

20:00 | 0
Reči monaha: Šta da uradite ako neko pokuša da vas uvredi?
Shutterstock

Reči monaha: Šta da uradite ako neko pokuša da vas uvredi?

18:00 | 0
Donosi sreću: Devojčice koje nose ovo ime rođene su za uspeh
Shutterstock/Tatevosian Yana

Donosi sreću: Devojčice koje nose ovo ime rođene su za uspeh

16:59 | 0
Nije slučajno: Zašto nam maline prodaju u malim pakovanjima?
Shutterstock

Nije slučajno: Zašto nam maline prodaju u malim pakovanjima?

15:56 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Reči monaha: Šta da uradite ako neko pokuša da vas uvredi?
18:00 | 0
Sledeća vest Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!
20:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

3H

NA KOJI ZID U KUĆI TREBA OKAČITI IKONU? Postoje dva pravila

4H

Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!

5H

Da li su jaja sa napuklom ljuskom bezbedna? Pazite na ovo!

6H

Reči monaha: Šta da uradite ako neko pokuša da vas uvredi?

7H

Donosi sreću: Devojčice koje nose ovo ime rođene su za uspeh

1D

Danas jednu stvar nikako ne smete da narušavate! Običaj ne valja da se krši jer se veruje da na veliki praznik...

1D

Zbog ovoga nikada ne smete da kažete "ja postim" Arhimandrit Vasilije otkrio opasbost za koju vernici ne znaju

1D

Recept za najkremastiji pire krompir kuvara sa 32 Mišelinove zvezdice: Tajna zbog koje nema nijedne grudvice!

1D

Jeziva sudbina zaboravljenog srpskog vladara: Sa njim je pala država, a Turci su mu odrubili glavu, pa njegovo unakaženo telo koristili kao metu za gađanje

1D

Gde sve možete da letujete u Srbiji na sat vremena vožnje od svog grada: Devet destinacija koje preporučujemo

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza