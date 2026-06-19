Da li su jaja sa napuklom ljuskom bezbedna? Pazite na ovo!

Najzdravija su domaća jaja ili jaja od koka iz slobodnog uzgoja, ali mnogi ljudi su često prinuđeni da kupuju ono što im je dostupno u prodavnici. Ipak, neretko se dešava da iz prodavnice donesemo razbijena jaja ili ih slučajno ispustimo i oštetimo ljusku.

Da li su jaja sa razbijenom ljuskom bezbedna za jelo?

Stručnjaci za bezbednost hrane i nutricionisti objašnjavaju kada je bezbedno pojesti napuklo jaje, a kada je bolje baciti ga.

- Da li je napuklo jaje bezbedno za konzumaciju zavisi od toga kako i kada je došlo do pucanja - kaže dr Vanesa Kofman, stručnjak za bezbednost hrane i direktorka Organizacije za borbu protiv bolesti uzrokovanih hranom.

Ako je jaje bilo napuklo pre nego što ste ga doneli kući, odnosno primetili ste pukotinu još u prodavnici, najbolje je da ga bacite ili da uopšte ne kupujete tu kutiju, piše Health. Štetne bakterije su možda već prodrle kroz oštećenu ljusku. Ako je jaje napuklo tokom transporta do kuće ili dok ste njime rukovali, možete ga upotrebiti, ali odmah i uz obavezno potpuno termičko obrađivanje.

Sa druge strane, ako je jaje napuklo i sadržaj curi, treba ga odmah i bez razmišljanja baciti.

Ako jaje nije procurilo, to znači da je opna ispod ljuske verovatno ostala neoštećena. Takva jaja su uglavnom bezbedna za upotrebu, ali ih treba potrošiti što pre.

Zašto jaja pucaju?

Samo čista i neoštećena jaja prolaze kroz proizvodni proces, ali do pucanja može doći i nakon pakovanja i transporta. Iako se jaja pažljivo pakuju u zaštitne kutije, ona su krhka i lako mogu da napuknu tokom prevoza ili dok se slažu na police u prodavnici. Zato je važno da proverite jaja pre kupovine i uverite se da nema napuklih ljuski.

Kada jaje napukne, bakterije mogu da prodru kroz ljusku i kontaminiraju njegov sadržaj. Najveća opasnost je bakterija salmonela, koja može izazvati ozbiljna oboljenja, posebno kod male dece, starijih osoba, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom.

Salmonela je jedan od najčešćih uzroka trovanja hranom i svake godine izazove veliki broj infekcija i hospitalizacija.

Šta sa jajima koja napuknu tokom kuvanja?

Ako jaje pukne tokom kuvanja, uglavnom je bezbedno za jelo pod uslovom da je bilo sveže i čisto pre kuvanja i da je dovoljno termički obrađeno (najmanje 71°C).

Kako još možete proceniti da li je napuklo jaje bezbedno?

Miris

Najbolji način da utvrdite da li se jaje pokvarilo jeste da ga pomirišete. Pokvareno jaje ima neprijatan, jak miris.

Izgled

Jaje bi trebalo da zadrži svoj oblik, belance da bude bistro, a žumance lepe žute boje.

Kontaminirana jaja mogu biti mutna, previše retka, promenjene boje.

Međutim, određene promene su normalne. Kako jaje stari, belance postaje ređe, a žumance se više spljošti, što ne znači nužno da je jaje pokvareno.

Šta uraditi sa blago napuklim jajima?

Ako je jaje dobilo malu pukotinu kod kuće ili tokom transporta iz prodavnice, pažljivo rukujte njime i odmah ga dobro termički obradite.

Jaja koja stoje napukla duže vremena ili iz kojih curi sadržaj, treba odmah baciti. Najbolje je da ih odložite u običan otpad, a ne u kompost ili sudoperu. Možete ih prethodno staviti u kesu ili posudu za bacanje kako biste sprečili neprijatne mirise i moguće širenje bakterija.

(Lepa&Srećna)