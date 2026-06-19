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Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!
Printscreen/YouTube

Jerotić je tvrdio - jedna rečenica vodi pravo ka razvodu!

20:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Jerotić je smatrao da se odnosi u kojima partneri ne uspeju da prevaziđu fazu zaljubljenosti često završavaju razvodom ili opstaju uz nezadovoljstvo i osećaj praznine.

 

Brak ne propada preko noći, niti se ljubav gasi jednim događajem. Kako je govorio akademik Vladeta Jerotić, mnogi problemi među supružnicima počinju mnogo ranije - onog trenutka kad partneri počnu da mere ljubav, preispituju tuđa osećanja i postavljaju pitanja koja stvaraju jaz umesto bliskosti. Poznati psihijatar i književnik godinama je govorio o odnosima između muškarca i žene, upozoravajući da zaljubljenost sama po sebi nije dovoljna za srećan i dugotrajan brak.

Akademik Vladeta Jerotić je smatrao da prava ljubav podrazumeva odricanje, razumevanje i stalni rad na odnosu, dok insistiranje na tome ko voli više, a ko manje, često vodi u razočaranje i udaljavanje partnera. Jednu rečenicu posebno je izdvajao kao upozorenje da je brak krenuo pogrešnim putem, a verovao je da upravo ona može da bude uvod u ozbiljne sukobe, pa čak i razvod.

"Kad se zaljubljenost završi brakom, kada zaljubljenost ne pređe u ljubav, to je užasna muka, to su mržnje", govorio je Jerotić.

Kako je objašnjavao, zaljubljenost je jedno od najlepših osećanja koje čovek može da doživi, jer tada u drugoj osobi vidi ono najbolje i najuzvišenije. Ipak, upozoravao je da takvo stanje nosi i određenu opasnost, jer je često zasnovano na idealizaciji i iracionalnosti.

- Divno je kad se ljudi zaljube jedno u drugo. Zaljubljenost je divno osećanje, tad vidimo boga u drugome, ali to božansko osećanje može da bude jako opasno zbog iracionalnog.

Prema njegovim rečima, zaljubljenost mora da sazri i preraste u ljubav, jer bez toga brak teško može da opstane:

- Zaljubljenost mora da pređe u ljubav. A šta je ljubav nego odricanje. I šta je brak nego međusobno odricanje. LJubav se ne može meriti, ali u braku ume da počne - pa kako si me voleo, šta je to sad s tobom, pa ja tebe i dalje volim... To ništa ne valja. Kad tako počne sve, piši propalo.

Jerotić je smatrao da se odnosi u kojima partneri ne uspeju da prevaziđu fazu zaljubljenosti često završavaju razvodom ili opstaju uz nezadovoljstvo i osećaj praznine.

Posebno je upozoravao na još jednu čestu grešku u braku - potpuno usmeravanje pažnje na decu, uz zanemarivanje partnerskog odnosa. Kad deca odrastu i napuste porodični dom, supružnici se tada prvi put suočavaju sa činjenicom da su se međusobno udaljili.

- Gledaju se kao sito dete šećerleme. A što nisu vodili malo i brigu o sebi, jedno o drugom, i duhovno, i emotivno, i intelektualno, i fizički - govorio je Jerotić.

Upravo zato je često naglašavao da brak ne opstaje sam od sebe, već da zahteva stalno ulaganje, razgovor, bliskost i spremnost da partneri tokom godina rastu zajedno, a ne jedni pored drugih.

(Blic Žena)

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