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Donosi sreću: Devojčice koje nose ovo ime rođene su za uspeh
Shutterstock/Tatevosian Yana

Donosi sreću: Devojčice koje nose ovo ime rođene su za uspeh

16:59
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Autor:  Jadranko Žugić

Ovo starinsko ime za devojčice, prema verovanjima, nosi moćnu energiju koja ih prati kroz život, osiguravajući im uspeh i životnu radost.

 

Iskra – simbol svetlosti i sudbinske sreće

Dok roditelji tragaju za imenom koje je istovremeno moderno i utemeljeno u tradiciji, ime koje donosi sreću pronašlo je put do mnogih domova u Srbiji upravo kroz ime Iskra.

Ovo starinsko, a opet sve popularnije ime, nosi u sebi čistu pozitivnu energiju i suptilan nagoveštaj budućeg bogatstva. Prema verovanjima, devojčice koje ga nose postaju vesnici dobrih promena, a etimološki posmatrano, kao ime slovenačkog porekla, Iskra simbolizuje temperamentne i kreativne osobe.

One kroz život unose svetlost, dok ih sudbinska sreća prati na svakom koraku, otvarajući im puteve ka velikim životnim ostvarenjima.

Poreklo i značenje imena Iskra

Osim u Sloveniji, ime Iskra veoma je popularno i u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se smatra da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, “grejati srce i dušu”, donositi dobre vesti i biti pokretači velikih promena za opštu dobrobit u svom okruženju.

Postoji, takođe, i teza da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači “odan”, “veran”, “lojalan”, “ljubazan”, “pravdoljubiv”.

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Zanimljivosti o imenu Iskra

Ime Iskra krije nekoliko posebnih detalja. Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak, čime čuva svoju izvornu snagu. U Hrvatskoj se 2. mart obeležava kao imendan svih osoba koje nose ovo ime.

Bilo da simbolizuje „varnicu“ bogatstva ili odanost, Iskra nosi snažnu sudbinsku težinu.  Devojčice koje ga nose predodređene su da pokreću pozitivne promene. 

(Krstarica)

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