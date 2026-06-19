Nije slučajno: Zašto nam maline prodaju u malim pakovanjima?

Dok kupujete veća pakovanja jagoda i borovnica, možda se pitate zašto maline obično mogu da se kupe samo u malim posudama od oko 170 grama. Iako neke prodavnice nude pakovanja i sa većom gramažom, većina prodaje samo ovu "džepnu" veličinu za vaše uživanje. Isto je i na pijacama.

Ovu misteriju malog pakovanja možete bolje da razumete ako ga pažljivije pogledate sledeći put kada se odlučite za ove skupe, ali vredne bobice. Dok su jagode i borovnice ispunjene plodom celom unutrašnjošću, maline su potpuno šuplje. Malina se naziva zbirnim plodom jer je sastavljena od sitnih delova sočne pulpe oko pojedinačnih centralnih semenki, koji se kolektivno nazivaju koštunice. Svaka pojedinačna malina od 3 do 5 grama sadrži oko 100 pojedinačnih koštunica.

"Malina je jedno od najosetljivijih voća na svetu, pa mora da se pakuje veoma pažljivo. Ne smete da ih slažete jednu na drugu, a u svakom pakovanju morate da ostavite i prostor za vazduh", kaže Robert Šiler, stručnjak za sveže proizvode u kompaniji Melissa's Produce.

Šiler napominje da uzgajivači beru bobice pre nego što postanu previše meke, a zatim ih pakuju i šalju na put do maloprodaje. Pošto su veoma meke, čak i kada su malo nedozrele, potreban im je prostor i zaštita za put koji je pred njima.