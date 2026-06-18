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Paganizam! Vladika Nikolaj tvrdi: "Crveni konac je greh"
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Paganizam! Vladika Nikolaj tvrdi: "Crveni konac je greh"

21:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ovim nećete postići ništa.

 

Crveni konac protiv uroka na rukama beba, dece i odraslih odavno je postala normalna pojava kod nas, a evo šta Srpska pravoslavna crkva misli o tome i na koji način je vladika Nikolaj Velimirović objasnio da li na ovaj način vernici štite sebe.

- Bog pomog’o! Ovde se radi o sujeverju - vera u slepi slučaj. Dakle, u pitanju je paganizam! Današnji hrišćani su sveli svoju veru na papir - krštenicu! A svojim postupcima i ovakvim poduhvatima svedoče da su daleko od istine po Jevanđelju i da traže pomoć od sebi nepoznatih sila, kaže vladika.

Prema njegovom objašnjenju, đavo se dosetio kako da skine sa vrata krštenik - krsno znamenje (krst časni) i zameni crvenim koncem, poput amajlije, kao zaštite protiv uroka! Gotovo sva novorođena deca odlukom svojih roditelja do krštenja nosi "crveni beleg" ili končić.

Međutim, prava zaštita jeste kada svešteno lice pročita molitvu znamenja po rođenju prvog i osmog dana, ujedno i blagoslovenom vodom, prinova tj. dete, se okupa i priprema po navršenju od 40 dana za krštenje, a majci deteta molitvom u priprati hrama čita molitva Očišćenja nečistote po porođaju.

U praksi novozavetne crkvene istorije istog dana dete treba da se krsti. Međutim, retko ko poštuje to pravila po isteku od 40 dana, nego hiljadu prepreka, iskoče, da tako kažemo, a to je čista umotvorina baba koje proriču, zapovedaju, gledaju u sudbinu i izmišljaju stvari. Na žalost narod njih više sluša nego Boga i Crkvu, pišu srpskevesti.rs.

Prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ovim nećete postići ništa, jer je jedina prava zaštita molitva i vera u Gospoda, tako da, ukoliko imate crveni konac na svojoj ruci, odmah ga skinite jer ćete se tako udaljiti od sopstvene vere i Boga.

(Blic Žena)

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