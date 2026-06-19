Srpska pravoslavna crkva danas, 19. juna, obeležava dan Prepodobnog Visariona.

Prepodobni Visarion rođen je i vaspitan u Misiru. Rano se odao duhovnom životu i „ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim“.

Posetio je svetog Gerasima na Jordanu, i slušao je svetog Isidora Pelusiota. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvig skrivao je po mogućstvu od ljudi.

Po predanju, jedanput je četrdeset dana stajao na molitvi ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti i zimi.

Kako se veruje i po predanju, imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živeo po gorama i dubravama.

Vernici veruju da je isceljivao bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine.

Beseda na današnji dan govori o čuvanju srca:

Običaj i verovanje kažu da je danas svrha svega što se čuva - čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. U srcu je volja, u srcu je ljubav, u srcu je um.

Od dobrog srca izlazi: mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje.

Kao što zmija čuva glavu, tako i ti, sine, čuvaj srce svoje. Svrh svega što se čuva čuvaj, sine, srce svoje! Jer u njega ulazi i iz njega izlazi život, koji je od živoga Boga.