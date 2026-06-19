Postoje poslastice koje nikada ne izlaze iz mode, a sutlijaš je svakako jedna od njih. Njegov prepoznatljiv ukus, miris toplog mleka i mekana, kremasta tekstura bude uspomene na detinjstvo i domaću kuhinju. Ova verzija recepta donosi mali trik – dodatak pudinga od vanile, koji sutlijašu daje dodatnu gustinu i svilenkastu teksturu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert

Količina: 4 do 6 porcija

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja: 50 minuta

Ukupno vreme: oko 1 sat

Težina pripreme: lako

Sastojci:

1,25 l mleka

200 ml vode

200 g pirinča

6 kašika šećera

1 kesica pudinga od vanile

malo putera

Priprema:

U veću šerpu sipajte mleko i stavite ga da se zagreva na srednjoj temperaturi. Dodajte opran pirinač i kuvajte uz povremeno mešanje kako se zrna ne bi lepila za dno posude. Kada pirinač počne da omekšava, a smesa da se zgušnjava, dodajte šećer i nastavite sa kuvanjem.

U međuvremenu u posebnoj činiji razmutite puding od vanile u 200 ml vode, vodeći računa da ne ostanu grudvice. Kada je pirinač skoro skuvan, polako sipajte razmućeni puding u šerpu uz neprestano mešanje kako bi se ravnomerno rasporedio kroz smesu.

Nastavite da kuvate još nekoliko minuta dok sutlijaš ne dobije bogatu, gustu i kremastu teksturu, a pirinač ne postane potpuno mekan. Pred kraj kuvanja sklonite šerpu sa ringle i umešajte malo putera, koji će desertu dati dodatnu punoću ukusa i svilenkast izgled.

Savet za savršen sutlijaš

Najbolji rezultat postiže se laganim kuvanjem na srednjoj temperaturi uz često mešanje, posebno nakon dodavanja pudinga. Tako će tekstura ostati glatka i kremasta, bez grudvica.

Sutlijaš možete poslužiti topao, odmah nakon pripreme, ili rashlađen, uz dodatak cimeta, vanile ili omiljenog voća.