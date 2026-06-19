Kako oprati žute jastuke da se bubanj ne ošteti

Nikad ne perite jedan jastuk sam. Bubanj se neravnomerno opterećuje i mašina počinje da poskakuje. Stavite dva jastuka odjednom ili dodajte staro ćebe da uravnotežite teret.

Izaberite duži program pranja. Posle prvog ciklusa pokrenite još jedno ispiranje bez deterdženta. Ovaj drugi krug je ceo tajni sastojak, jer izvlači zaostale hemikalije iz punjenja koje bi inače nadraživale kožu lica tokom spavanja.

Sušenje koje čuva mekoću

Ovde greši najviše ljudi. Perjane jastuke nikad ne stavljajte u sušilicu na visoko, jer perje smrdi i sleže se u grudve. Njih sušite na vazduhu, povremeno protresite rukama.

Sintetičke jastuke sušite samo na niskoj temperaturi. Ubacite nekoliko čistih teniskih loptica ili loptica za sušenje vune. One razbijaju grudve i punjenje ostaje vazdušasto, kao kod novog jastuka.

Koliko često treba prati jastuke?

Jastuke perite na svaka tri meseca. Toliko je dovoljno da znoj i grinje ne stignu da se nagomilaju, a punjenje ostaje sveže i belo.

Mrlje će se vremenom vratiti, to je normalno. Ali dok god ponavljate ovaj postupak četiri puta godišnje, stari jastuci ostaju upotrebljivi mnogo duže nego što biste očekivali. Bacanje ostavite za trenutak kada punjenje izgubi oblik i ne vraća se posle protresanja.