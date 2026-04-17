Veruje se da bi na Istočni petak trebalo ustati što ranije, po mogućstvu čim svane, jer se tako priziva sreća i napredak za celu godinu. Posebno se ističe običaj umivanja na izvoru ili reci – simbolično, da sreća „teče“ kroz život baš kao voda.

Ovaj dan je posebno posvećen ženama. Prema narodnom verovanju, one bi trebalo da izbegavaju teške poslove i da se odmah po buđenju pomole Presvetoj Bogorodici za zdravlje, mir i blagostanje u domu. Upravo zbog te povezanosti sa Bogorodicom, ovaj petak nosi posebnu duhovnu težinu.

Ipak, crkva daje dublje značenje ovom prazniku. Na ovaj dan obeležava se obnavljanje hrama Bogorodičinog izvora životvorne vode u Carigradu, mesta za koje se veruje da je mnogima donelo isceljenje. Sam naziv „Istočni“ potiče od reči „istočnik“, što znači izvor, pa je narod kroz vreme ovaj praznik povezao sa vodom i njenom simbolikom.

U nekim krajevima Srbije postoji i običaj da se na ovaj dan farbaju jaja koja se nose na groblje na Pobusani ponedeljak, dok se u mnogim domovima obavezno jede takozvana „blagota“ – mladi sir i kajmak, jer se ovog dana ne posti.

Istočni petak je dan mira, radosti i blagosti. Nije važna samo tradicija, već i poruka koju nosi – da zastanemo, da budemo zahvalni i da u tišini poželimo dobro sebi i drugima.

Jer kako verovanje kaže – kako započnete ovaj dan, takva će vam biti i godina.