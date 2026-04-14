Ispod krševite Glavice u Koštunićima, stoji hram Hristovog vaskrsenja na radost upravo stanovnika ovog živopisnog kraja i brojnih putnika namernika. Danas su se tu okupili oni koji su tu crkvu podigli, pre svega članovi porodice Nikolić, ali i komšije, rodbina i prijatelji. Najmlađi su se takmičili u kucanju vaskršnjim jajima.

- Trudimo se da na našu decu prenesemo srpske običaje i tradiciju. Danas sam ja najsrećnija žena na svetu, jer su tu moja kćerka, tri sina sa ženama i decom. Ukupno naša porodica broji 14 članova. Najlepše je kada se tokom praznika okupimo. Ova crkva za nas ima veliki značaj i posebno nam je drago što se danas na Vaskrs ovde čuje puno dečijeg smeha i neizostavno kucanje jajima, kaže za RINU domaćica Dušica Nikolić.

Na leto će ova lepa crkva na Suvoboru postati i duhovni dom za dečaka Petra koji će biti kršten upravo tu, na svoj prvi rođendan.

- Crkva možda jeste mala, ali je za našu porodicu od ogromnog značaja. Srećan sam i ponosan što će se baš tu krstiti moj sin. Nadam se da će se ovde nakon toga još mnogo dece krstiti i mladih parova venčati. Ovaj suvoborski kraj poznat je po tome što mladi ne odlaze mnogo i ima mnogo porodica koje imaju troje i više dece, rekao je Ivan Nikolić.

Posvećen najvećem prazniku, Hristovom vaskrsenju, ovaj hram na Suvoboru nije samo građevina – on je poruka. Oko njega, kao nemi čuvari vremena, stoje simboli stradanja i pobede: krst, kopija onog sa Kajmakčalana, i kamen donet sa kripte solunskih ratnika.

- Ovde se susreću vera i istorija. Tišina i večnost. Svaki kamen ima svoju priču, a svaki pogled nosi molitvu. Danas, na dan Vaskrsa, hram slavi. A ako Bog da, na Mali Spasovdan biće i osvećen – kao zavet, kao nada, kao znak da ono što je podignuto verom zaista traje, poručio je inicijator izgradnje Gvozden Nikolić.