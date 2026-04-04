Da li dete mora da se krsti do 40. dana?

- Po tradiciji, beba se najčešće krstila između sedmog i četrdesetog dana života - objašnjava otac Milan Dugalić.

- Taj period potiče iz starih hrišćanskih običaja – verovalo se da 40. dan predstavlja kraj perioda prilagođavanja deteta na ovaj svet.

Ipak, otac Milan naglašava da to nije strogo pravilo.

- Krštenje može da se obavi i kasnije, u dogovoru sa sveštenikom. Najvažnije je da su roditelji spremni, da su uslovi odgovarajući i da se sakrament obavi s ljubavlju i verom.

Da li majka može da prisustvuje krštenju?

- U pravoslavnoj tradiciji se smatra da majka ne treba da prisustvuje do 40. dana zbog perioda telesnog i duhovnog očišćenja - kaže otac Milan. - Međutim, ta praksa danas nije obavezujuća. Sve češće se dozvoljava prisustvo majke, posebno ako je zdravstveno dobro i želi da bude prisutna. Sve zavisi od lokalnih običaja i dogovora sa parohom.

Najvažniji savet za roditelje

Otac Milan poručuje roditeljima da ne osećaju pritisak zbog datuma i rokova. "Krštenje je sveti čin u kojem dete postaje deo crkvene zajednice i prima blagodat Božju. To treba da bude radostan trenutak, ne stresan."

Na kraju, preporučuje da roditelji otvoreno razgovaraju sa svojim sveštenikom. - Sveštenik je tu da vas posavetuje i vodi. Postavljajte pitanja, bez ustručavanja – sve je to deo pripreme za jedan od najlepših trenutaka u životu vašeg deteta - zaključuje otac Milan.

