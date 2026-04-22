Mnogi recepti za tradicionalna jela prenosili su se s kolena na koleno, pa se načini pripreme razlikuju od kraja do kraja. Iako domaćice svoje recepte čuvaju kao najveću tajnu, nama su neke otkrile prilikom posete srpskih enklava opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Velika Hoča, Prizren, Orahovac i Novo Brdo.
|Sastojci
|Količina
|tanke kore
|500 g
|orasi
|200 g
|griz
|4 ravne kašike
|vanilin šećer
|1
|margarin
|125 g
|ulje
|1 dl
|cimet
|po ukusu
|ZA SIRUP:
|šećer
|600 g
|voda
|2 dl
|limun
|1
Priprema:
-
Najpre napravite sirup kako bi se, pre nego što njime prelijete baklavu, dobro ohladio. Šećer i vodu kuvajte desetak minuta. Kašikom proverite da li je sirup gotov. Kad poslednja kap ostane na kašici, u šerpu dodajte limun izrezan na kolutove i vanilu. Pošto pusti još jedan ključ, kuvajte još pet minuta. U posebnom sudu pomešajte mlevene orahe, suvo grožđe, griz i cimet, pa umešajte malo vode tako da masa bude gusta.
-
Koru savijte napola, a na sam kraj stavite fil debljine centimetar i po. Urolajte čvrsto i ređajte u pleh. Isecite parčad dužine cigarete, a pre pečenja prelijte rastopljenim margarinom i uljem. Pecite 20 minuta na 220 stepeni. Kad se baklave prohlade, prelijte ih sirupom.
Komentari (0)