Najpre napravite sirup kako bi se, pre nego što njime prelijete baklavu, dobro ohladio. Šećer i vodu kuvajte desetak minuta. Kašikom proverite da li je sirup gotov. Kad poslednja kap ostane na kašici, u šerpu dodajte limun izrezan na kolutove i vanilu. Pošto pusti još jedan ključ, kuvajte još pet minuta. U posebnom sudu pomešajte mlevene orahe, suvo grožđe, griz i cimet, pa umešajte malo vode tako da masa bude gusta.