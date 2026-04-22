Posetioci najčešće kreću iz sela Nišora ili iz sela Gradašnice, pa je tako iz sela Nišora potrebno je oko sat vremena lagane šetnje, dok je put iz sela Gradašnice nešto duži.

Ipak, većina turista ističe da se trud isplati čim stignu do ovog prirodnog vira.

Lekovita svojstva izvora

U blizini Nišorskog vira nalazi se i prirodni izvor poznat kao Dag banjica. Temperatura vode na ovom izvoru iznosi oko 29 stepeni Celzijusa, a lokalno stanovništvo vekovima veruje u njena lekovita svojstva.

Prema predanju, voda iz ovog izvora može pomoći kod određenih kožnih oboljenja i reumatskih tegoba. Upravo zbog toga mnogi posetioci, pored kupanja u viru, obilaze i ovaj prirodni izvor.

Smeštaj i cene

Iako se sam Nišorski vir nalazi u prirodnom okruženju bez hotela i velikih turističkih objekata, smeštaj se lako može pronaći u okolini. Najviše smeštajnih kapaciteta nalazi se u Pirotu, gde turisti mogu odsedati u privatnim apartmanima, seoskim domaćinstvima ili manjim pansionima.

Cene smeštaja u privatnim apartmanima u Pirotu najčešće se kreću od 2.300 dinara pa nadalje za noć, dok su cene u seoskim domaćinstvima u okolnim selima često i nešto niže.

Mnogi posetioci dolaze i na jednodnevne izlete, jer je kupanje na Nišorskom viru potpuno besplatno.