Zabeležene padavine dodatno su uznemirile poljoprivrednike, koji strahuju od mogućih posledica po ovogodišnji rod, posebno kada je reč o malini.

- Nije toliko retko da sneg padne u aprilu, ali svakako nismo mu se obradovali. Strahujemo za poljoprivrednu proizvodnju, naročito zbog maline, od mogućeg mraza, temperature padaju ispod nule, a alstari su već krenuli, kažu za RINU zabrinuti meštani.

Zbog otežanih uslova na putu, nadležni putari apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno na ovoj deonici, kao i u ostalim brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije.

Posebno upozorenje upućeno je vozačima teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme da ne kreću ka ovom putnom pravcu, kako ne bi ugrozili bezbednost saobraćaja.