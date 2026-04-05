- Posle pada sam uvideo da imam povrede ali sa obzirom da sam imao kurseve o preživljavljanju i prvoj pomoći znao sam šta mi je raditi. Ja sam povređen, jedva nekako uspeo da dođem do kuće, ali trpeo sam užasne bolove. Jako je teško bilo popeti se uz strmu liticu, sneg je sa drveća padao na mene. Pozvao sam i SOS broj, ali naše selo je naročito nakon mećava krajem marta bilo skroz zavejano i odsečeno od sveta. Spasioci su prvo krenuli iz Žabljaka, ali su se zaglavili, ali nisu odustali u nameri da mi pomognu pa su akciji nastavili i sledeći dan, kaže za RINU Milorad.

On dodaje da su Vuk Krivaćević iz Službe spašavanja Žabljak, kao i Boško Bjelaković i Novak Ušćumlić iz Službe spašavanja Plužine uz veliko požrtovanje uspeli da se probiju sa motornim sankama u veoma teškim vremenskim uslovima preko Trse, Nedajnog i kanjona Sušice do Male Crne Gore i da ga izbave povređenog iz snegom i ledom okovanog sela.

- Njihova akcija je pokazatelj da i u najekstremnijim uslovima Durmitora postoje ljudi i službe spašavanja koji su hrabri da krenu u ovakav poduhvat rizikujući i sopstvene živote. Dok je ovakvih vitezova u našim službama spašavanja i najudaljenije tačke za njih nijesu problem. Biću im zauvek najiskrenije zahvalan kaže ovaj Durmitorac.

Milorad je povređen dok je u kanjonu Sušice pokušavao da spasi živote divljači, jer su krivolovci postavili zamke na nekoliko mesta i bilo je pitanje trenutka kada će stradati neka šumska životinja. Mala Crna Gora, inače ima veliki problem a to je što nema nijednog zaposlenog rendžera u selu, a da bi došli iz Žabljaka u toku zimskih meseci nije moguće osim helikopterom a i to kada dozvole vremenski uslovi.

Znajući za to, lovokradice iz raznih delova Crne Gore i Bosne zbog blizine granice, prohodnim putevima dolaze u tom periodu te love divokoze, srne i ostalu divljač u kanjonu reke Sušice i Tare. Neki od njih postavljaju i zamke sa kamerama te tako kada vide da je divljač upala u zamku dolaze i odnose meso i suvenire.

- Kada sam primetio ove nezakonite aktivnosti prvo sam pozvao nadležne iz NP "Durmitor " da spreče takve aktivnosti postavljanjem kamera ili rendžera koji bi bili stalno prisutni u selu Mala Crna Gora ili Nedajno kako bi se sprečilo da se u toj meri dezavuiše ovaj region koji je ujedno pod zaštitom UNESKO-a. Međutim, nisam naišao na razumevanje iako je to u njihovom opisu posla, pa sam sam krenuo u akciju uklanjanja zamki. Sada sam na lečenju u Kliničkom centru u Podgorici i hvala Bogu i ovim hrabrim ljudima u stabilnom sam stanju, kaže Milorad.