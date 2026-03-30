Baštovani često vole da kažu da oni ljudi koji ne znaju kako ne treba da sade paradajz. Zašto? Zato što je to biljka koja je izuzetno željna pažnje i svaki pogrešan korak može da uništi rod. 

Ako ste za sadnju luka isprobali kinesku metodu sadnje, pogledajte sada koji je to najbolji način sadnje paradajza:

Kako posaditi paradajza ispravno?

Sadnicu paradajza svakako treba posaditi duboko, ali da li će to biti bočno ili ravno u duboku rupu to samo zavisi od vas. Oba slučaja biće uspešna. Najbolje je pre sadnje ukloniti poslednja dva lista sa sadnice paradajza i zakopati ga što dublje u već nađubrenu (bogato nahranjenu) zemlju.

Paradajz ne voli da ga đubrite naknadno. Zemlja u kojoj je posađen mora biti već dobro obogaćena svim mineralima potrebnim za rast biljke. Zbog toga je dobro da pre sađenja nekoliko puta dobro nađubrite i preorete zemlju u koju planirate da posadite paradajz.

Sadnja paradajza pravo, direktno u rupu:

Radi se na taj način što se iskopa rupa u obogaćenoj zemlji, nalije se vode, sačeka se da zemlja upije vodu, a opotom se još jednom nalije vode, pa stavi sadnica paradajza dobro zatrpa i zalije. Za nedelju dana možete da stavite još malo đubriva oko paradajza, ali to nikako nemojte raditi kada paradajz počne da cveta. Onaj momenat kada paradajz procveta - đubrenje ove biljke je završeno.

Sadnja paradajza bočno u rovovima:

Iskopajte rov, nađubrite ga, zalijte ga i sadnicu paradajza položite bočno, a zatim prekrijte zemljom kao da ga ušuškavate pred spavanje. Ne brinite, paradajz neće rasti nakrivo. On će naći svoj put ka suncu i ispraviće se tako da ćete ga vezati za pritke ili ostale držače tokom daljeg rasta, ali njegov koren će ostati duboko u zemlji zbog čega će kasnije biti otporan na bolesti i lakše će podnositi sušu.

Dokaz da je paradajz prava diva je i taj što neće da raste pored komšija koji mu ne prijaju. Kako to sada?

Paradajz jednostavno ne podnosi 7 biljaka i pored njih ga nikako ne sadite, a to su:

  1. Kupus i sve bilje iz porodice kupusa uključujući brokoli, prokelj, karfiol...
  2. Kukuruz koji ima kukuruznog crva a koji je smrtni neprijatelj paradajza
  3. Komorač koji nije dobar komšija ni jednoj jedinoj biljci, ta biljka mora da se izmesti iz bašte
  4. Mirođija čije lisne uši umeju da unište paradajz
  5. Patlidžan sa njegovim smeđim mrljama ovu bolest lako prenosi paradajzu
  6. Krompir - jednako je zlatica koja voli paradajz isto kao i krompir. A krompir i paradajz pate od istih bolesti koje se prenose.
  7. Orah koji je generalno loš komšija svakoj biljci. Čak ni korov ne raste ispod oraha, a kamoli paradajz.

 