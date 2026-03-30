Iskopajte rov, nađubrite ga, zalijte ga i sadnicu paradajza položite bočno, a zatim prekrijte zemljom kao da ga ušuškavate pred spavanje. Ne brinite, paradajz neće rasti nakrivo. On će naći svoj put ka suncu i ispraviće se tako da ćete ga vezati za pritke ili ostale držače tokom daljeg rasta, ali njegov koren će ostati duboko u zemlji zbog čega će kasnije biti otporan na bolesti i lakše će podnositi sušu.