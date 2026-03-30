Baštovani često vole da kažu da oni ljudi koji ne znaju kako ne treba da sade paradajz. Zašto? Zato što je to biljka koja je izuzetno željna pažnje i svaki pogrešan korak može da uništi rod.
Kako posaditi paradajza ispravno?
Kako posaditi paradajza ispravno?
Sadnicu paradajza svakako treba posaditi duboko, ali da li će to biti bočno ili ravno u duboku rupu to samo zavisi od vas. Oba slučaja biće uspešna. Najbolje je pre sadnje ukloniti poslednja dva lista sa sadnice paradajza i zakopati ga što dublje u već nađubrenu (bogato nahranjenu) zemlju.
Paradajz ne voli da ga đubrite naknadno. Zemlja u kojoj je posađen mora biti već dobro obogaćena svim mineralima potrebnim za rast biljke. Zbog toga je dobro da pre sađenja nekoliko puta dobro nađubrite i preorete zemlju u koju planirate da posadite paradajz.
Sadnja paradajza pravo, direktno u rupu:
Radi se na taj način što se iskopa rupa u obogaćenoj zemlji, nalije se vode, sačeka se da zemlja upije vodu, a opotom se još jednom nalije vode, pa stavi sadnica paradajza dobro zatrpa i zalije. Za nedelju dana možete da stavite još malo đubriva oko paradajza, ali to nikako nemojte raditi kada paradajz počne da cveta. Onaj momenat kada paradajz procveta - đubrenje ove biljke je završeno.
Sadnja paradajza bočno u rovovima:
Iskopajte rov, nađubrite ga, zalijte ga i sadnicu paradajza položite bočno, a zatim prekrijte zemljom kao da ga ušuškavate pred spavanje. Ne brinite, paradajz neće rasti nakrivo. On će naći svoj put ka suncu i ispraviće se tako da ćete ga vezati za pritke ili ostale držače tokom daljeg rasta, ali njegov koren će ostati duboko u zemlji zbog čega će kasnije biti otporan na bolesti i lakše će podnositi sušu.
Dokaz da je paradajz prava diva je i taj što neće da raste pored komšija koji mu ne prijaju. Kako to sada?
Paradajz jednostavno ne podnosi 7 biljaka i pored njih ga nikako ne sadite, a to su:
- Kupus i sve bilje iz porodice kupusa uključujući brokoli, prokelj, karfiol...
- Kukuruz koji ima kukuruznog crva a koji je smrtni neprijatelj paradajza
- Komorač koji nije dobar komšija ni jednoj jedinoj biljci, ta biljka mora da se izmesti iz bašte
- Mirođija čije lisne uši umeju da unište paradajz
- Patlidžan sa njegovim smeđim mrljama ovu bolest lako prenosi paradajzu
- Krompir - jednako je zlatica koja voli paradajz isto kao i krompir. A krompir i paradajz pate od istih bolesti koje se prenose.
- Orah koji je generalno loš komšija svakoj biljci. Čak ni korov ne raste ispod oraha, a kamoli paradajz.
