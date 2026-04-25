Na padinama koje se uzdižu ka Pančićevom vrhu, nad Lukovskom Banjom sa njenim čudotvornim izvorima termomineralne vode, skriva se malo selo Štava. Ovo zabačeno mesto, nadomak Kuršumlije, čuva priču o precima Saksonaca koje je u 13. veku u ove krajeve doveo sam kralj Milutin. Danas, u ovom drevnom seocetu sa bogatom istorijom, živi tek stotinak meštana, čiji životi i običaji odolevaju zubu vremena.
Selo poznato po rudnicima
Već na prvi pogled, Štava ostavlja snažan utisak: selo u kojem se i u 21. veku rađaju riđa deca, a imena poput Valina i Dmitar podsećaju da stanovnici nisu zaboravili svoje germansko poreklo.
„Saksonce je u Štavu doveo kralj Milutin, a oni su tada važili za najveštije rudare. Štavski rudnici su u srednjem veku bili poznati po bogatstvu olova, zlata, srebra i cinka, a potomci tih drevnih rudara još žive ovde“, objašnjava za "Republiku" Miroslav Jović, poznati vodič iz ovog kraja.
Autentična crkva
U srcu sela, iznad njega ponosno se uzdiže Crkva Svetog velikomučenika Mine, prava arhitektonska retkost sa kamenom krovnom konstrukcijom – jedinom takvom u Srbiji.
Na ploči iznad ulaza stoji zapis da je crkva živopisana u 17. veku, za vreme pećkog patrijarha Pajsija i gračaničkog mitropolita Silvestera, dok su u porti otkriveni sarkofazi i mermerni spomenici iz Milutinovog doba.
„Ova svetinja prkosi vekovima i podseća na kontinuitet života u Štavi“, kaže Jović.
Iako su meštani diskretni i ne žele da budu fotografisani, njihov mir i povezanost sa prošlošću očigledni su svakome ko kroči u selo.
Blago kralja Milutina
Ali Štava nije samo istorija i tradicija. Ovo mesto je poznato i po legendama o skrivenom blagu kralja Milutina i napuštenim rimskim rudnicima, koje privlače mnogobrojne tragače za zlatom i avanturom. Meštani retko pričaju o tome, ali svi znaju: blago je tu, negde u stijenama i šumama oko sela.
- Od davnina postoji priča da se ovde nalazi blago kralja Milutina i danas dolaze da ga traže. Prenosi se priča sa kolega na koleno da se putokazi do tog blaga nalaze na crkvi Svetog Mine - objašnjava jedan od meštana.
Štava je tako više od sela – to je živi muzej srednjovekovne Srbije, gde vreme stane, a priče prošlih vekova i dalje šapuću kroz kamen, riđu kosu i stara imena koja odolevaju zaboravu
