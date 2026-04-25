Nikolaj Velimirović, jedan od najznačajnijih duhovnih autoriteta u istoriji Srbije , ostavio je za sobom ne samo bogato teološko nasleđe, već i misli koje i danas odjekuju snažno i gotovo proročki. Njegove reči, prožete verom i dubokim razumevanjem pravoslavlja , često prevazilaze religijske okvire i zadiru u pitanja sudbine, identiteta i opstanka naroda.

Nazivan je "novim Zlatoustim", ali i "srpskim prorokom". Iza tih epiteta stoji činjenica da je umeo da prepozna i jasno izrazi iskušenja koja će zadesiti srpski narod — duhovno posrtanje, ratne stradanja, udaljavanje od vere i opasnost unutrašnjeg rasula. Ipak, njegova poruka nije bila samo upozorenje. U njoj je postojala i nada: vera da posle svakog pada dolazi obnova, i da narod, čak i iz pepela, može ponovo pronaći svoj put.

Jedna od najsnažnijih poruka Vladike Nikolaja odnosi se na opasnost udaljavanja od Boga. Smatrao je da narod koji izgubi duhovni kompas postaje lak plen zla i sebičnosti.

"Ako Srbi izgube Hrista, izgubiće i državu."

Ova rečenica, danas često citirana, bila je ne samo upozorenje već i dijagnoza vremena u kojem je živeo – i proročki pogled u ono što dolazi.

Stradanja kao iskupljenje

Tokom Drugog svetskog rata, dok je bio zatočen u logoru Dahau, Vladika Nikolaj je napisao mnoga dela u kojima je govorio o stradanjima koja tek dolaze. Nije ih doživljavao kao kaznu, već kao duhovno iskušenje koje vodi ka pročišćenju naroda.

"Srbi neće nestati, ali će kroz vatru i pepeo ponovo sebe pronaći."