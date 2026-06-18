"Bajna Bašta je praktično destinacija bez sezone jer smo otvoreni tokom cele godine, ali leto je ipak posebno, pre svega zbog Drine, jezera Perućac i Zaovina“, izjavio je Milan Đurić iz Turističke organizacije "Tara-Drina". On je u razgovoru za Euronews Srbija istakao da su prirodni resursi ovog kraja, u kombinaciji sa bogatim manifestacionim programom, učinili ovu opštinu jednom od najrazvijenijih turističkih tačaka na mapi Srbije.

Kao najprepoznatljiviji simbol letnje ponude izdvaja se Drinska regata, koja se tradicionalno održava trećeg vikenda u julu. Đurić naglašava da je ovo centralni događaj koji svake godine privuče ogroman broj ljudi direktno na reku.

"Na samoj regati rekom Drinom plovi oko 1.500 plovila, što znači da imamo blizu 15.000 učesnika na samoj vodi", precizirao je Đurić, dodajući da su pripreme za ovaj spektakl već u toku.

Sportske igre i zabava

Pre nego što Drinom zaplove hiljade ljudi, Bajnu Baštu očekuje još jedan veliki događaj koji će okupiti region. Reč je o MOSI igrama, koje će se održati od 8. do 12. jula. Đurić ističe da mu je izuzetno zadovoljstvo što će grad ugostiti sportske ekipe iz tri države.

"Imamo čast da ugostimo sportiste iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i, naravno, Srbije. Tokom četiri dana trajanja igara, posetioci će preko dana uživati u takmičenjima, dok su večeri rezervisane za velike koncerte na gradskom trgu", poručio je Đurić i pozvao turiste da posete grad upravo u ovom periodu.

Veliki broj posetilaca donosi i izazove kada je reč o smeštaju. Kako navodi Đurić, potražnja konstantno raste, pa se u Bajnoj Bašti uvek "traži krevet više". Iako je trenutno u deficitu smeštaj direktno uz samu obalu Drine, turistički radnici taj nedostatak nadomešćuju kapacitetima u gradu, na planini Tari, Mitrovcu, Zaovinama i okolnim selima. On je objasnio da ponuda postaje sve ozbiljnija i sadržajnija, te da lokalni domaćini za sada uspešno ispunjavaju visoka očekivanja domaćih i stranih gostiju.

Netaknuta priroda Tare i svetski poznata gastro ponuda

Ono što Bajnu Baštu izdvaja od drugih destinacija jeste njena povezanost sa Nacionalnim parkom Tara. Planinski vrhovi i rečna dolina čine jedinstven spoj koji privlači ljubitelje aktivnog odmora i prirode. Đurić podseća da turisti prilikom svake posete otkriju nešto novo, zahvaljujući razvijenoj mreži pešačkih i biciklističkih staza.

"Na raspolaganju je 11 uređenih vidikovaca koje posetioci mogu obići, a tu je i veliki broj 'outdoor' sportova koji se upražnjavaju kako na planini, tako i na reci ili jezeru", rekao je Đurić.

Nakon aktivnog dana u prirodi, turisti se okreću onome po čemu je ovaj kraj čuven - gastronomiji i domaćim napicima. Bajna Bašta je dom tri ozbiljne destilerije, među kojima je i jedna od najstarijih u Srbiji.

"Jedna od naših destilerija u svojim podrumima čuva blizu milion litara rakije na odležavanju. Uz bogatu gastro ponudu, to su sadržaji koji upotpunjuju boravak na destinaciji Tara-Drina tokom celog leta", zaključio je Đurić, uz poruku da je ovaj deo Srbije spreman da i ove godine bude lider domaćeg turizma.

Euronews