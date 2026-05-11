Jezero Tikvara bogato je ribom, a ribolov je moguć uz dobijanje dozvole. Park prirode Tikvara predstavlja zaštićeno dobro od velikog značaja. Nalazi se u neposrednoj blizini centra grada i sa šumovitim ambijentom predstavlja raj za rekreativce – šetače, jahače i bicikliste.

Ovo mesto nije pretrpano turistima tako da malobrojni posetioci ovde mogu pobeći od gužve i uživati u prelepoj prirodi.

U neposrednoj blizini nalazi se nekoliko restorana gde jeftino možete dobiti kvalitetan obrok. Osim ugostiteljskih objekata, park ima i šetalište i plažu, a sa obale predveče možete posmatrati zalazak sunca. Sa druge strane reke u daljini se vidi tvrđava Ilok koja se nalazi u Hrvatskoj.

Ipak, sve veći broj ljudi odlučuje da se preseli u ovu oazu mira i tu nastavi porodični život.

Bačka palanka nadaleko je poznata po svojoj dugoj istoriji i parkovima prirode. Na dunavskoj obali nalazi se takozvano "mesto dobrih jahača" koje nude pravi doživljaj za ljubitelje životinja i avantura.

Zanimljivosti o Bačkoj Palanci

1. Bačka Palanka naseljena je još od praistorije, o čemu svedoče arheološki nalazi. Predmeti pronađeni iz tog doba čuvaju se u Muzeju Bačke Palanke.

2. Bačka Palanka deluje kao mali grad, ali je zapravo jedna od najvećih vojvođanskih opština i u svom sastavu broji 14 naselja: Karađorđevo, Obrovac, Mladenovo, Despotovo, Čelarevo i druge.

3. Današnji naziv grada potiče još iz 11. veka. Prema predanju, u to vreme, na prostoru grada živela je lepotica Anka za čiju su se ljubav svi borili.

U jednom od tih okršaja Anka je nastradala (ne zna se kako), a glasinama se tada pročulo kako je "pala Anka" i otuda je nastala reč Palanka. Koliko je ova priča istinita, ne zna se, ali postoje ljudi koji i dalje veruju u nju.

4. U ovom gradu postignut je Ginisov rekord u spremanju riblje čorbe. Kotlić je bio dubok metar i po, a količine sastojaka bile su domaćinske: 1700 kilograma ribe, 350 kilograma luka, 150 kilograma začina i 300 litara paradajza.