Selo Točka ko Požarevca važi za najbogatije selo u Srbiji. Zbog toga jer u njemu žive gastabajteri koji su se čitav život borili da zarade neki dinar i taj isti dinar posle su uložili u dvorce i vile u ovom selu, Točka je simbol aspiracije i gastarbajterskog uspeha.
Društvene mreže preplavili su snimci na kojima su velelepne vile, u mermeru i sa pozlaćenim detaljima, dok njihovi vlasnici često žive u manjim, pomoćnim objektima iza ovih kuća.
Kako je Točka postalo najbogatije selo u Srbiji?
Tokom 1960–70-ih godina, veliki broj meštana emigrirao je u zemlje poput Austrije, Nemačke, Švajcarske i Italije. Oni su uložili zarađeni novac u impozantne vile u svom rodnom selu. Kažu da danas 80 % meštana radi u inostranstvu, a mnogi govore po tri jezika.
"Kad sam 54 godine u inostranstvu, nešto sam hteo da uštedim i uložim, pa sam zato napravio sve ovo," kaže vlasnik jedne vile koja je preko cele godine prazna. Zašto? Zato jer njeni vlasnici žive u intostranstvu gde vredno rade, a svaki evro viška - ulažu u ovo zdanje.
Vile su dekorisane luksuznim elementima poput mermera, gipsanih ukrasa u obliku lavova, labudova, konja i sokolova, Luj Viton zavesa, Versaće pločica, pa čak i fontana i pet kupatila — od kojih mnogi nikada ne koriste sva.
Jedan meštanin navodi da od 5 kupatila koristi samo jedno i da u 3 nikad nije ni ušao.
A međuljudski odnosi potpuno u haosu
Izreka da je komšija vredniji i bolji čak i od kuma, u ovom selu ne vredi. Nadmetanje i ljubomora je meštane ovog sela dovela do toga da ulažu više i bolje u svoje kući u želji da one budu najlepše u selu. Ako komšija podigne sprat, oni dižu dva...
"Svi u ovom selu se drogiraju, neko koristi cigarete, neko kokain, neko alkoho...", kaže komšija dok mu druga komšinica preko plota dobacuje:
"More, jedi ti g**na."
Meštani su sami finansirali uvođenje ulične rasvete, telefona, asfaltiranje puteva i čak donirali u električnu mrežu. Pored toga, zbog problema sa krađom, vile su obezbeđene video-nadzorom i privatnom zaštitom.
Emocionalna strana o kojoj niko ne priča
Dok su otac i majka radili i zarađivali za hleb, njihva deca su mahom ostajala u ovom selu ili su i sama zaposlena negde u belom svetu.
"Stekli smo kapital, ali smo izgubili decu", kažu ovi vredni ljudi kojima je od žrtvovanja i rada u inostranstvu ostala samo prazna zidina. Oni nikad nisu bili na odmoru, nikad nisu išli na more i sve što imaju uložili su u ova zdanja - i emocije i vreme i novac i godine života.
Pogledajte slike najzanimljivijih građevina iz najbogatijeg vlaškog sela:
Komentari (0)