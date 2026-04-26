Selo Točka ko Požarevca važi za najbogatije selo u Srbiji. Zbog toga jer u njemu žive gastabajteri koji su se čitav život borili da zarade neki dinar i taj isti dinar posle su uložili u dvorce i vile u ovom selu, Točka je simbol aspiracije i gastarbajterskog uspeha.

Društvene mreže preplavili su snimci na kojima su velelepne vile, u mermeru i sa pozlaćenim detaljima, dok njihovi vlasnici često žive u manjim, pomoćnim objektima iza ovih kuća.

Kako je Točka postalo najbogatije selo u Srbiji?

Tokom 1960–70-ih godina, veliki broj meštana emigrirao je u zemlje poput Austrije, Nemačke, Švajcarske i Italije. Oni su uložili zarađeni novac u impozantne vile u svom rodnom selu. Kažu da danas 80 % meštana radi u inostranstvu, a mnogi govore po tri jezika.

"Kad sam 54 godine u inostranstvu, nešto sam hteo da uštedim i uložim, pa sam zato napravio sve ovo," kaže vlasnik jedne vile koja je preko cele godine prazna. Zašto? Zato jer njeni vlasnici žive u intostranstvu gde vredno rade, a svaki evro viška - ulažu u ovo zdanje.

Vile su dekorisane luksuznim elementima poput mermera, gipsanih ukrasa u obliku lavova, labudova, konja i sokolova, Luj Viton zavesa, Versaće pločica, pa čak i fontana i pet kupatila — od kojih mnogi nikada ne koriste sva.