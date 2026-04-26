Ipak, postoje tvrdnje da su pojedini događaji koji obeležavaju 2026. godinu — a neki su već počeli da se ostvaruju — mnogo ranije naslućeni u Srbiji, kroz vizije Tarabića, i to pre nego što su postali poznati proročica iz Bugarske i lekar iz Provanse.

Kremanska viđenja kroz istoriju

Još u 19. veku, Miloš Tarabić i njegov sinovac Mitar, iz sela Kremna nadomak Užica, ostavili su za sobom niz zapanjujućih predskazanja. Njihove vizije, kako se veruje, obuhvatile su pojavu televizije, dolazak telefona i telegrafa u Srbiju, političke promene na prestolu, pad i povratak dinastije Karađorđević, kao i dolazak "crvenog cara sa zvezdom na čelu", što se često tumači kao aluzija na vlast Josipa Broza Tita.

Knjiga koja beleži proročanstva

Zbornik "Kremansko proročanstvo", objavljen između dva svetska rata, sabira ova viđenja i navodno beleži oko 60% ostvarenih predviđanja. U njemu se, između ostalog, kaže "da će se na kraju napraviti jedna velika država u kojoj će sve nacije i narodi živeti srećno". Ako se ovo odnosilo na Jugoslaviju, može se reći da je predviđanje bilo tačno. Ukoliko je vizija išla dalje od tog istorijskog trenutka, onda njeno ostvarenje tek predstoji.

Svet na ivici i drugačija viđenja

Danas deluje da je svet duboko podeljen — možda najviše još od vremena Drugog svetskog rata. Dok tumačenja Nostradamusa i Babe Vange često upozoravaju na "sukob ogromnih razmera", Tarabići su, prema predanjima, budućnost sagledavali iz drugačijeg ugla.

Govorili su o svetu koji će se "lomiti kao staklo", ratovima koji će se voditi "iznad naših glava", tehnologiji koja će "ljude zbližiti, ali i otuđiti", kao i o dolasku "novog cara sa Istoka" koji će imati ključnu ulogu u globalnim odnosima moći.

Uloga "malog naroda"

Posebno zanimljiv deo njihovih vizija odnosi se na sudbinu "malog naroda na brdima". Prema tim tumačenjima, dok se "svet bude lomio kao staklo", taj narod biće pošteđen najvećih razaranja i istovremeno imati važnu ulogu u duhovnom preporodu čovečanstva.

Mnogi veruju da se ove reči odnose upravo na Srbiju, koja će, kako se navodi, "ponuditi svetlost onima koji su u mraku", te da će se "ljudi vraćati iz belog sveta u kolonama ponovo u našu zemlju".

Prekretnica koja menja tok istorije