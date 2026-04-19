Međunarodni praznik rada predstavlja simbol borbe za radnička prava i osmočasovno radno vreme. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene očekuju tri neradna dana zaredom (od petka do nedelje).

Kuće za odmor se neretko rezervišu mnogo unapred upravo zbog velike potražnje, ali još nije kasno pronaći nekretninu - skromnu brvnaru ili luksuznu vilu sa bazenom i spa centrom - u kojoj se mogu obeležiti prolećni praznici. Svakako je potrebno na vreme krenuti u potragu i rezervaciju željenog objekta.

Najčešće opcije vikendice pored reka i jezera

Glavni motiv iznajmljivanja vikendica je boravak u prirodi, sloboda i opuštanje van "gradskih zidina". Zakupci najčešće biraju opcije pored reka i jezera, ali i u blizini popularnih turističkih destinacija.

Najtraženije destinacije za odmor u prirodi su Zlatibor, Fruška gora, Tara i Đerdapska klisura, ali i okolina velikih gradova.

Što se tiče Beograda, najveće interesovanje vlada za iznajmljivanjem vikendica na Avali i Kosmaju, odnosno na mestima poput Belog Potoka, Rogače i Popovića, ali i u opštinama kao što su Barajevo, Surčin i Obrenovac. To su takozvana vikend-odredišta koja često spajaju luksuz i netaknutu prirodu.

Za one koji više vole vodu i šum reke u suton, prva opcija su moderni splavovi, sojenice i objekti na obali. Iznajmljivanje sojenica na makiškoj obali, splavova na Adi Ciganliji ili drugih objekata na Savi i Dunavu nudi egzotičan doživljaj odmora bez potrebe za napuštanjem granica prestonice.

Cene vikendica: Ponuda prilagođena svakom budžetu

Kako se može videti na brojnim sajtovima za iznajmljivanje kuća za odmor, cenovni raspon je izuzetno širok i direktno zavisi od nivoa luksuza, kapaciteta i pratećih sadržaja, te iznajmljivanje može koštati od skromnih 50 do vrtoglavih 800 evra za noć.

Pristupačne opcije

Najjeftinije opcije kreću se već od 50 evra po noćenju, po koliko se mogu iznajmiti apartmani u vikend-naselju u Surčinu. U cenovnom rangu od 60 do 80 evra moguće je iznajmiti manje objekte u naseljima na periferiji. Pronašli smo oglas za iznajmljivanje brvnare na obali Save kapaciteta do 6 osoba. Cena 80 evra. Obezbeđen i parking. "Ima prostranu terasu s predivnim pogledom na reku, savršeno mesto za uživanje u zalasku sunca", napisano je u opisu oglasa.

Na primer, za 99 evra se može prenoćiti u vili u Vrčinu na oko 25 minuta vožnje od centra prestonice. Objekat sadrži dnevnu sobu, 2 spavaće sobe, opremljenu kuhinju sa trpezarijom i kupatilo sa tušem. Naglašeno je da postoji "mogućnost organizovanja raznih okupljanja, manjih proslava i druženja do 25 ljudi".

Zlatna sredina

Moglo bi se reći da su zlatna sredina vikendice koje se iznajmljuju po ceni od 150 do 300 evra za noć. Najveći broj odlično opremljenih kuća i splavova kreće se u tom cenovnom rasponu. S obzirom na to da ovakvi objekti u proseku primaju između 6 i 10 osoba, trošak po osobi je veoma isplativ kada se podeli sa dragim ljudima.

Na Fruškoj gori, tačnije u Sremskoj Kamenici se izdaje kuća za odmor po ceni od 170 evra. Dve terase, bazen i parking se podrazumevaju, a objekat je i pet friendly na zahtev uz depozit. Kapacitet za noćenje 4 osobe.

Na primer, vikendica na Avali se može iznajmiti za 280 evra po danu. U dvorištu vikendice možete uživati na ležaljkama pored bazena. Maksimalan broj osoba je 30, dok je na spavanju smeštajni kapacitet 6 osoba, navodi vlasnik.

U Čortanovcima za 200 evra po danu se može iznajmiti vila sa velikim bazenom. Naglašeno je da subota i nedelja imaju veću tarifu, te tada košta od 360 evra. Imanje poseduje đakuzi, saunu, reflektore, roštilj i dečije igralište, terene za odbojku i mali fudbal. Kapacitet 9 osoba.

Luksuzne varijante

Za one sa najdubljim džepom, beogradska okolina nudi vrhunske objekte koji koštaju više od 600 evra dnevno. Na primer, jedno seosko turističko domaćinstvo staje 690 evra, luksuzni savremeni obalski objekat u Surčinu košta 750 evra, dok zakup luksuzne vile iznosi 790 evra za noć.

Lokacija Ledinci, vikendica 790 evra! Smeštena na obroncima Fruške gore, udaljena samo 15 minuta vožnje od centra Novog Sada, nekretnina je idealna za razne proslave, pa čak i mala venčanja do 100 gostiju.

Na obali Dunava, tačnija u Starom Slankamenu, vila koja je predstavlja poslednju reč dizajna enterijera i eksterijera košta 815 evra po danu.

Saveti pre iznajmljivanja vikendica

Kapaciteti kuća se prilagođavaju različitim potrebama, zato je važno pre plaćanja definisati sa vlasnikom sve uslove pod kojima se objekat izdaje, kao i eventualnu uplatu depozita.

Nemaju sve lokacija istu toleranciju na buku, pa bi valjalo informisati se da le i do koliko časova dozvoljeno glasno puštati muziku ili dovoditi trubače, što nije tako redak slučaj kada se atmosfera zagreje.

Da biste maksimalno iskoristili slobodne dane, preporuka je da birate lokacije udaljene najviše dva sata vožnje od mesta u kojem živite.

Vikendice se ne iznajmljuju samo za Prvi maj, već i za rođendane, veridbe i druge povode, pa su ovi podaci korisni i onima koji planiraju takav provod tokom leta. Cene se razlikuju u predsezoni i u jeku sezone, odnosno kako se bliži atraktivan termin, pa svakako proverite cenovnik na vreme.

Bez obzira na lokaciju i vrstu nekretnine, najbolji i neprocenjiv recept za dobar praznički provod su dragi ljudi oko vas.

