Pred nama je vikend ispunjen pretežno sunčanim i prijatno toplim vremenom, ali već početkom sledeće sedmice očekuje nas ozbiljan preokret. Kako upozorava meteorolog-amater Marko Čubrilo, ulazimo u duži, nestabilan i relativno hladan period koji će doneti padavine, sneg, a potencijalno i kasni mraz opasan po poljoprivredne kulture.

Sunčan vikend pred najavu pogoršanja

Tokom vikenda uživaćemo u toplom vremenu uz slab vetar, danas severni, a sutra južni. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 15 do 24 stepena Celzijusa, što će biti idealno za boravak na otvorenom.

Međutim, već u nedelju kasno posle podne na zapadu regiona očekuje se naoblačenje sa kišom. Ova padavinska zona će se tokom noći i u ponedeljak proširiti na čitav region. Posle podne i uveče, sa spuštanjem hladnog fronta, uslediće osetno zahlađenje, pa će maksimalne temperature u ponedeljak pasti na oko 10 stepeni na zapadu do 18 na istoku.

Blokirajući anticiklon i temperature ispod proseka

Prema Čubrilovoj prognozi, od utorka dolazi do formiranja snažnog blokirajućeg anticiklona sa jezgrom između Skandinavije i Severnog mora. Ovaj sistem će, po svojoj istočnoj periferiji iz pravca Rusije, ka našem delu Evrope povući relativno hladno severno strujanje vazduha. Zbog toga će temperature od utorka pa sve do oko 28. aprila biti osetno ispod proseka za ovo doba godine.

Sneg do 35 centimetara i velika opasnost za poljoprivredu

Osim povremene kiše, na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine očekuje se i sneg, naročito u drugom delu sledeće nedelje. Ukoliko dođe do realizacije još jednog hladnog prodora, viši planinski predeli u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na severu Crne Gore mogli bi oko 26. aprila da dobiju između 5 i 35 centimetara snežnog pokrivača, što je prilično retka pojava za sam kraj aprila.

Ono što trenutno najviše zabrinjava jeste rastuća opasnost od pojave kasnog mraza sredinom sledeće nedelje. Ukoliko noći budu vedre, mraz bi potencijalno mogao da bude katastrofalan za voće i ostale biljne kulture. Sada ostaje jedino nada da će biti dovoljno oblaka koji bi sprečili dugotalasno hlađenje prizemnog sloja atmosfere i time spasili useve.

Kada nas očekuje otopljenje?

Kako navodi Čubrilo, postepeni povratak temperatura u okvire proseka, ali i dalje uz mogućnost lokalnih pljuskova, aktuelni meteorološki modeli predviđaju tek nakon 28. aprila, kada bi visinsko strujanje trebalo da okrene na južno. Do tada, pripremite se za povratak jesenjih i zimskih uslova.