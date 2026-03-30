Postoje jela koja ne traže mnogo, ali daju sve - miris doma, toplinu kuhinje i onaj osećaj da je dovoljno samo malo da biste imali nešto zaista dobro i onda kada su posni recepti na stolu.

Takva je posna proja - jednostavna, brza i uvek spremna da upotpuni obrok ili postane mali ritual u danu kada želite nešto domaće.

Nekada je bila skromna zamena za hleb, pravljena od osnovnih sastojaka koje je svaka kuća imala. Danas je i dalje jednostavna, ali mnogo više od toga - mekana, mirisna i savršena uz gotovo svako jelo.

Ono što je čini posebnom jeste to što ne traži iskustvo, mikser ni posebne veštine. Samo dobar odnos sastojaka i jedan mali trik koji pravi razliku.

Zašto ova posna proja uvek uspeva

Tajna nije u komplikaciji, već u balansu.

Kada se pravilno spoje kukuruzno brašno, ulje i tečnost, dobijate teksturu koja može biti i rustična i mekana - ali uz jedan dodatak postaje vazdušasta i lagana kao pena.

Upravo zato je ovaj recept idealan i za početnike - jer je teško pogrešiti, a rezultat je uvek ukusan.

Sastojci:

300 g kukuruznog brašna

200 ml gazirane vode

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

Po želji:

1 kašika pšeničnog brašna (za mekšu strukturu)

Priprema:

Prvo u većoj činiji pomešajte kukuruzno brašno, so i prašak za pecivo.

Zatim dodajte ulje i gaziranu vodu, pa sve lagano sjedinite dok ne dobijete smesu srednje gustine.

Važno je da ne mešate predugo - dovoljno je da se sastojci povežu.

Pleh podmažite uljem ili obložite papirom za pečenje, pa smesu ravnomerno rasporedite.

Ako želite dodatni ukus, odozgo pospite malo susama - daće joj blagu hrskavost i lep miris.

Proju pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200°C oko 25-30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i blago hrskavu koru.

To je trenutak kada kuhinja počinje da miriše na detinjstvo.

Mali trikovi za savršenu teksturu

Gazirana voda je ključ

Upravo ona daje proji mekoću i vazdušastu strukturu - bez nje bi bila mnogo teža i suvlja.

Dodajte kašiku pšeničnog brašna

Ako volite mekšu varijantu, ovaj mali dodatak pravi veliku razliku.

Ne presušujte je

Ako želite sočniju proju, možete dodati još malo ulja ili tečnosti.

Kako se služi i uz šta ide najbolje

Nakon pečenja, ostavite proju nekoliko minuta da se prohladi, pa je secite na kocke ili trouglove.

Odlična je uz:

pasulj i variva

ajvar i turšiju

sveže salate

kao brz doručak ili večera

Ono što je posebno praktično - podjednako je ukusna i topla i hladna.

Koliko može da stoji

Na sobnoj temperaturi može stajati do 2 dana, ako je poklopljena ili u kesi.

U frižideru ostaje sveža do 4 dana, a možete je i zamrznuti i kasnije podgrejati u rerni.

Posna proja je dokaz da vam ne treba mnogo da biste napravili nešto što okuplja ljude oko stola.

Bez komplikacija, bez posebnih tehnika - samo pravi odnos sastojaka i malo pažnje.

I možda baš zato, svaki njen zalogaj ima ukus doma.