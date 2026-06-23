Izbačena sa fakulteta: Istina o obrazovanju Milene Dravić

Mnoge legende srpskog glumišta zapravo nikada nisu završile Akademiju, ili su pokušale, a nisu prošle na prijemnom.
Ostvarili su niz uspešnih filmskih, televizijskih ali i pozorišnih uloga. Nacija im se divila zbog njihovih talenata, a oni na kraju nisu imali diplomu glumca.
Milena Dravić uspela je da položi prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. Olivera Katarina i Petar Kralj su neki od poznatih glumaca sa te klase.
Ona je bila izbačena sa fakulteta, jer je na predavanjima zbog snimanja nije bilo više od mesec dana.
Godinama kasnije, njena profesorka Ognjenka Milićević je molila da se vrati i predložila da joj "Prekobrojna" bude diplomski rad, ali Milena nije htela.
(Kurir)
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