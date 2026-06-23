Izbačena sa fakulteta: Istina o obrazovanju Milene Dravić

Mnoge legende srpskog glumišta zapravo nikada nisu završile Akademiju, ili su pokušale, a nisu prošle na prijemnom.

Ostvarili su niz uspešnih filmskih, televizijskih ali i pozorišnih uloga. Nacija im se divila zbog njihovih talenata, a oni na kraju nisu imali diplomu glumca.

Milena Dravić uspela je da položi prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. Olivera Katarina i Petar Kralj su neki od poznatih glumaca sa te klase.

Ona je bila izbačena sa fakulteta, jer je na predavanjima zbog snimanja nije bilo više od mesec dana.