Nema ničeg lepšeg od mirisa svežih projica koji se širi kućom, posebno kada znate da vam ne treba pola sata stajanja kraj rerne. Ako tražite brz doručak ili večeru koja će oduševiti ukućane, ovaj recept je upravo ono što vam treba. Ove projice sa jogurtom su toliko vazdušaste da se tope čim ih zagrizete, a priprema je toliko jednostavna da će vam postati omiljena „brza varijanta“.

Kako do vazdušastih projica bez greške

Kukuruzno i pšenično brašno sadrže gluten koji se aktivira čim krene mešanje. Što se duže koristi mikser, to se gluten više razvija, pa smesa gubi mekoću i postaje žilava kao testo za hleb.

Tajna je u brzini: čim se sastojci sjedine i nestane tragova suvog brašna, mikser se mora isključiti.

Uz to, česta greška je korišćenje hladnih namirnica direktno iz frižidera. Jogurt i jaja bi trebalo da budu na sobnoj temperaturi, jer hladni sastojci „umrtve“ prašak za pecivo, zbog čega testo gubi na volumenu.

Razlika je očigledna čim se otvori rerna – umesto zbijenih i niskih kolutova, pravilnom pripremom dobijaju se sočne i vazdušaste projice sa jogurtom.

Sastojci:

Odnos brašna je tu da održi oblik. Sjedinite u jednoj posudi sve i nemate šta da pogrešite ako poštujete količine:

2 šolje kukuruznog brašna

1 šolja pšeničnog brašna

3 jaja

2 šolje jogurta

pola šolje ulja

1 kesica praška za pecivo i malo soli

izmrvljeni sir po želji, koji daje punoću

Sir nije obavezan, ali kad ga ubacite, projice dobiju onaj slani ćošak koji deca prva pojedu. Feta ili stari sir rade posao podjednako dobro.

Priprema:

Premažite kalupe za mafine mašću, ne uljem. Ta razlika daje starinsku notu koju pamtite iz bakine kuhinje. Mast u kalupu stvara hrskavu koricu dok unutrašnjost ostaje mekana.

Sipajte smesu do tri četvrtine kalupa, jer će narasti i preliti se ako napunite do vrha.

Zašto su projice fine i sutradan

Jogurt zadržava vlagu, pa projice ne postanu suve preko noći. Sasvim druga priča od kupovnih. Ujutru ih kratko vratite u rernu na 150 stepeni dva minuta i ožive kao tek pečene. Uz kajmak ili samo uz jogurt, doručak je gotov pre nego što se kafa skuva.

Najveći neprijatelj dobre proje nije recept, nego nestrpljiva ruka na mikseru. Poštujte sobnu temperaturu, ne preterajte sa mešanjem i 200 stepeni vam jamči zlatnu koricu.

Toliko su dobre da neće ostati ni mrvica.