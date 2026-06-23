Danas vam predstavljamo jednu fantastičnu pitu, jeftinu i vrlo izdašnu, probajte neodoljivu pitu sa sirom i pavlakom.

Isprobajte ovaj recept i nećete se pokajati, zaista je vrhunskog kvaliteta i mekana kao pamuk. Pogledajte ceo video do kraja i saznajte kako se sprema ova naša letnja hrskava čarolija.

Potrebni sastojci:

tanke kore za pitu (po dve kore za svaku rolnicu)

150 grama sira

1 puna kasika kisele pavlake

2 cela jaja

30 mililitara ulja (plus malo za podmazivanje kora i pleha)

pola kesice praska za pecivo (da fil lepo vazdusasto nabubri unutra)

Tekst za pripremu:

Za ove naše prelepe i brze domaće koverte sa sirom prvo u jednu dublju činiju stavite sto pedeset grama sira, izgnječite ga viljuškom pa dodajte jednu kašiku kisele pavlake, dva jaja, trideset mililitara ulja i pola praška za pecivo pa sve to izmešajte kašikom da dobijete fini glatki fil.

Uzmite mali pleh pa ga podmažite sa malo ulja ili ga obložite pek papirom, a onda na radni sto raširite prvu tanku koru i poprskajte je sa par kapi ulja pa preko nje odmah stavite drugu koru i okrenite ih tako da uglovi i špicevi kora stoje okrenuti strogo prema vama. Na samu sredinu te druge kore bogato namažite onaj pripremljeni nadev, a preko nadeva po sredini posebno dodajte još malo čistog domaćeg sira iz kantice da pita bude bogata i sočna.

Prvo što radite jeste da pažljivo savijete bočne ivice, odnosno uglove sa leve i desne strane tako da se oni lepo sudare na samoj sredini, a onda na isti način savijete onaj gornji ugao prema sredini i na kraju donji ugao prema sredini tako da se svi uglovi sastanu u samom centru i dobijete jedno prelepo pismo. Kada ste tako sklopili koverat onda ga pažljivo savijete u jednu finu rolnicu koju ćete rukom uviti onako malo u krug da dobijete prelepu ružicu i stavljate je na sredinu pleha.

Na isti način od preostalih kora и nadeva nastavljate da vezujete i pravite ostale ružice i ređate ih u pleh jednu pored druge i odozgo ih bogato premažite sa još malo ulja i ubacite u zagrejanu rernu da se pita peče na dvesta stepeni oko pola sata dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Pečenu pitu izvadite iz rerne, pokrijte je čistom krpom da malo omekša pa je secite i poslužite ukućanima.