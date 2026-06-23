Ugradnja solarnih panela poslednjih godina je sve interesantnija građanima pre svega zbog visokih računa za struju i državnih subvencija koje pokrivaju deo troškova.

Ipak, i dalje postoji niz pitanja o tome koliko košta ugradnja solarne elektrane, kakva je procedura i kada se investicija isplati.

Prema podacima domaćih stručnjaka iz oblasti solarne energetike, cena sistema za prosečno domaćinstvo snage oko 5 kW kreće se između 4.500 i 8.000 evra, u zavisnosti od kvaliteta opreme, tipa krova i složenosti montaže.

Šta ulazi u cenu?

U cenu su obično uključeni solarni paneli, inverter, nosači, projektovanje, montaža i priključenje na mrežu. Da bi domaćinstvo moglo da instalira solarnu elektranu, potrebno je da objekat bude legalizovan, da krov ima dovoljno osunčanu površinu, da elektroinstalacije budu ispravne, kao i da se izradi projekat i dobiju potrebne saglasnosti distributera električne energije.

Nakon završetka radova, domaćinstvo može da dobije status kupca-proizvođača (prozumera), što omogućava da višak proizvedene električne energije predaje u mrežu i kasnije ga koristi kada proizvodnja nije dovoljna.

Koliko traje ugradnja?

Ugradnja solarne elektrane na porodičnoj kući obično traje od jednog do nekoliko dana. Prvo se postavlja noseća konstrukcija na krov, zatim solarni paneli, inverter i prateća oprema. Nakon toga sledi povezivanje sistema sa kućnom instalacijom i elektrodistributivnom mrežom, pri čemu sam proces uglavnom ne zahteva veće građevinske radove.

Država i lokalne samouprave već nekoliko godina sprovode konkurse za subvencionisanje solarnih panela. U većini slučajeva moguće je ostvariti povraćaj do 50 odsto investicije, dok maksimalan iznos subvencije najčešće iznosi oko 420.000 dinara po domaćinstvu.

Kolika je ušteda?

Stručne procene pokazuju da prosečno domaćinstvo sa elektranom od 4 do 6 kW može da ostvari godišnju uštedu od oko 80.000 do 100.000 dinara. U takvim uslovima investicija se najčešće vraća u periodu od šest do devet godina, dok solarni paneli imaju radni vek od 25 do 30 godina, što znači da nakon otplate vlasnici još decenijama koriste znatno jeftiniju električnu energiju.

Isplativost zavisi od više faktora, uključujući položaj i nagib krova, količinu sunčevog zračenja, potrošnju domaćinstva i model obračuna sa elektrodistribucijom. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se sistem dimenzioniše prema stvarnim potrebama kako bi se obezbedio što brži povraćaj ulaganja. Uprkos početnom trošku, solarni paneli se danas smatraju jednom od najisplativijih dugoročnih investicija za vlasnike kuća, posebno uz dostupne subvencije i mogućnost statusa kupca-proizvođača.