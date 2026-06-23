Zato su naše bake razvile jednostavan način provere koji ne zahteva nikakve posebne instrumente, dovoljna je obična kuhinjska kašika.

Trik koji otkriva idealnu gustinu

Kada mislite da je džem ili slatko skoro gotovo, zahvatite malu količinu tečnosti kašikom i podignite je iznad šerpe.

Ako sadržaj sa kašike curi u tankom mlazu poput vode, potrebno je nastaviti kuvanje jer još nije dostignuta odgovarajuća gustina.

Međutim, kada primetite da se na ivici kašike formiraju dve krupnije i sporije kapljice koje se zadržavaju pre nego što padnu, to je znak da je smesa dovoljno ukuvana i da je vreme da se šerpa skloni sa vatre.

Ako niste sigurni da li je zimnica gotova, stavite nekoliko kapi na hladan tanjirić. Ako se ne razlivaju lako, gustina je najčešće odgovarajuća.

Zašto je ovaj test pouzdan?

Tokom kuvanja voda iz voća postepeno isparava, dok se prirodni šećeri i pektin koncentrišu i daju karakterističnu gustinu. Upravo zato se promena u načinu na koji tečnost pada sa kašike smatra dobrim pokazateljem da je postignuta odgovarajuća konzistencija.

Važno je imati na umu da će se džem i slatko dodatno zgusnuti nakon hlađenja, pa nije potrebno čekati da masa u šerpi postane potpuno čvrsta. U galeriji ispod pogledajte kako da zamrznete jagode za zimu dok ih još ima.

Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, mnoge domaćice i danas uspešno pripremaju zimnicu bez termometra i drugih pomagala, oslanjajući se na proverenu metodu koja se prenosi generacijama.

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