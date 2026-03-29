Otac Epifanije Milopotamis u jednom intervjuu istakao je da se njihova ishrana sastoji od prirodnih proizvoda koje im daje zemlja Grčka.

Smatraju da je upravo taj izbor ono što svakog monaha štiti od bolesti. Konzumiraju hranu bez konzervansa, začina i masti, u malim porcijama.

Monah je objasnio da je u procesu kuvanja najvažniji kvalitet upotrebljenih proizvoda. Takođe, treba da kuvate sa molitvom na usnama i ljubavlju u srcu, tada će jelo biti i ukusno i zdravo. Svetogorski monasi ne jedu meso, umesto toga jedu svežu ribu. U procesu kuvanja, kuvar koristi maslinovo ulje samo u utorak, četvrtak, subotu i nedelju. Bilo koja druga mast u hrani je odsutna (mast, margarin, puter, sos).

Za jačanje organizma piju puno mleka, jedu jaja i sireve, ali uvek se uzdržavaju od takve hrane tokom posta. Jastozi, hobotnice i lignje na njihovim trpezama su retkost, dozvoljene samo u vreme posta da bi se diverzifikovao riblji meni, jer su sve školjke beskrvne. Ali namirnice koje se gotovo uvek mogu naći na njihovoj trpezi jesu šumsko voće i pečurke, kao i zelene salate.

Život svetogorskih monaha je ishrana bez slatkiša i alkohola. Tek povremeno sebi dozvoljavaju halvu i lokum, malo kafe i malo vina. Uz sve to, monasi uživaju u hrani.

- Nisam išao u kulinarsku školu i nemam nikakvu diplomu. Ali, dok sam bio pored starijih, naučio sam kako da pržim luk na laganoj vatri: što se luk duže prži, to će biti ukusniji. Naučio sam i da je za kuvanje bilo kog jela potrebno strpljenje - objasnio je otac Epifanije Milopotamis.

Donosimo vam nekoliko njegovih pravila za kuvanje sa puno ljubavi i uspeha:

Pročitajte molitvu pre kuvanja.

Zatim obratite posebnu pažnju na izbor sastojaka: svi moraju biti sveži, čisti i prirodni.

Poštujte vatru, naučite da je pravilno koristite.

Pokušajte da u kuvanju češće koristite jednostavne sastojke (luk, beli luk, limun, maslinovo ulje).



Voda je najjednostavniji sastojak, ali vaš odnos prema njoj mora biti najbolji. Mi smo ništa bez nje.

Čitajte kuvare, učite svaki dan, koristite svoju maštu.

Negujte vid, miris, jezik, kako biste lakše razlikovali gorko i slatko, slano i ljuto.

Zapamtite da dobra kombinacija ukusa i boja čini prezentaciju dobitnijom.

Održavajte kuhinju i sav pribor čistim kako biste u bilo kom trenutku mogli da počnete da kuvate bez odlaganja.

Nemojte se plašiti da napravite kulinarske greške. Oni koji vas vole uvek će uživati u hrani koju kuvate.

Što više ljubavi uložite u proces kuvanja, hrana će biti ukusnija.

Jedno od najvažnijih pravila ishrane koje poštuju monasi sa Svete Gore jeste da se ne jede puno, pa čak ni za vreme posta. Jedu umereno, onoliko koliko je njihovom telu zaista i potrebno.