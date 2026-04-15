Kada vam se prijede toplo, domaće pecivo koje na sto stiže brže nego što biste naručili hranu - ove pituljice su pravi izbor. Spajaju jednostavnost, brzinu i onaj poznati miris iz kuhinje koji podseća na detinjstvo i nedeljna jutra. Bilo da se budite ranije i želite da porodici servirate nešto ukusno ili spremate brzu večeru posle napornog dana, ove pituljice su spas u poslednjem trenutku.

Njihova čar je u tome što su spolja lagano hrskave, iznutra mekane, a nadev možete menjati po raspoloženju. Slane, slatke, posne ili mrsne - uvek uspevaju i uvek nestanu čim se iznesu na sto.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 4–6 porcija (oko 20 pituljica)

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme pečenja: 12–15 minuta

Ukupno vreme pripreme: 22–25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (kefir ili kiselo mleko takođe može)

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

50 ml ulja

150 g sira (ili džem za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. korak: Mešanje suvih sastojaka

U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka i mešenje

Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke.

3. korak: Razvlačenje testa

Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini, u oblik pravougaonika.

4. korak: Stavljanje nadeva

Isecite na kvadrate, dodajte nadev (sir ili džem) i urolajte u male pituljice.

5. korak: Premazivanje

Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite razmućenim jajetom i pospite susamom ili lanom.

7. korak: Pečenje

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 12–15 minuta, dok ne dobiju lepu, zlatnu boju.