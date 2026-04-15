Kada vam se prijede toplo, domaće pecivo koje na sto stiže brže nego što biste naručili hranu - ove pituljice su pravi izbor. Spajaju jednostavnost, brzinu i onaj poznati miris iz kuhinje koji podseća na detinjstvo i nedeljna jutra. Bilo da se budite ranije i želite da porodici servirate nešto ukusno ili spremate brzu večeru posle napornog dana, ove pituljice su spas u poslednjem trenutku.
Njihova čar je u tome što su spolja lagano hrskave, iznutra mekane, a nadev možete menjati po raspoloženju. Slane, slatke, posne ili mrsne - uvek uspevaju i uvek nestanu čim se iznesu na sto.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 4–6 porcija (oko 20 pituljica)
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme pečenja: 12–15 minuta
Ukupno vreme pripreme: 22–25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g brašna
- 200 ml jogurta (kefir ili kiselo mleko takođe može)
- 1 kesica praška za pecivo
- prstohvat soli
- 50 ml ulja
- 150 g sira (ili džem za slatku varijantu)
- 1 jaje za premazivanje
- susam ili lan za posipanje
Priprema:
1. korak: Mešanje suvih sastojaka
U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.
2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka i mešenje
Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke.
3. korak: Razvlačenje testa
Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini, u oblik pravougaonika.
4. korak: Stavljanje nadeva
Isecite na kvadrate, dodajte nadev (sir ili džem) i urolajte u male pituljice.
5. korak: Premazivanje
Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite razmućenim jajetom i pospite susamom ili lanom.
7. korak: Pečenje
Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 12–15 minuta, dok ne dobiju lepu, zlatnu boju.
