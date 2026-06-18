Putovanje na odmor ne počinje u trenutku kada se pokrene motor, već mnogo ranije.

Pre polaska potrebno je proveriti tehničku ispravnost vozila, kočnica, klime, svetlosne signalizacije, nivo svih tečnosti i stanje pneumatika, navedeno je u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja.

Visoke temperature i duga putovanja dodatno opterećuju i vozilo i vozača, pa je važno da na put krenu odmorni, dobro hidrirani i bez žurbe, dodaje se u saopštenju. Na dužim relacijama neophodno je praviti redovne pauze, a ukoliko vozači osete prvi umor, gubitak koncentracije ili pospanost, važno je da se zaustave i odmore.

Prioritet svakog putovanja upravo jeste bezbedan dolazak na odredište.

Tokom letnjih meseci deca više vremena provode napolju - igraju se u blizini kolovoza, voze bicikle, trotinete i rolere, prelaze ulice van pešačkih prelaza ili se neočekivano pojavljuju između parkiranih vozila.

Zbog toga vozači moraju da budu posebno oprezni u naseljima, u blizini parkova, igrališta i stambenih zona, dodaje se u saopštenju. ABS apeluje na vozače da prilagode brzinu i budu posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje.

Dete može napraviti grešku, odrastao vozač ne sme, dodaje se u saopštenju. Tokom letnje sezone povećava se broj vozila posebno na auto-putevima i tranzitnim pravcima, zbog čega je važno držati bezbedno odstojanje, poštovati ograničenja brzine i izbegavati rizična preticanja.

Umor i žurba među glavnim uzrocima tragedija na putevima, nepažnja, korišćenje mobilnog telefona i želja da se stigne što pre i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda.

ABS apeluje na vozače da ovog leta svaki put počne pripremom, nastavi se strpljenjem i završi bezbednim povratkom kući.

Agencija za bezbednost saobraćaja želi svim građanima bezbedne letnje mesece, uz poruku da je najlepše putovanje ono sa kojeg se svi bezbedno vrate kući, istaknuto je u saopštenju.