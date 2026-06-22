Cene odmora u Srbiji za prosečnu porodicu razlikuju se u zavisnosti od smeštaja, destinacije i dodatnih troškova, poput ishrane i aktivnosti. Za višestruko manje novca od one cifre koja se odvaja za more, u Srbiji se mogu posetiti brojni lokaliteti i kupališta.

Banje

▶️Vrnjačka Banja

Najposećenija banja u Srbiji jeste Vrnjačka Banja, sa uređenim šetalištem, akva-parkom i zanimljivostima za decu. Smeštaj za prosečnu srpsku porodicu tokom letnje sezone, može se naći za oko 4.000 dinara po noći, pa naviše, u zavisnosti od lokacije, komfora i slično. Kada na cenu smeštaja dodamo hranu i aktivnosti, u Vrnjačkoj Banji prosečna porodica će potrošiti ukupno od 50.000 do 70.000 dinara za sedam dana odmora.

▶️Sokobanja

Sokobanja idealna je opcija za porodice sa decom, zbog prijatne klime i manjeg broja turista, ali i nižih cena. Porodični apartmani mogu se rezervisati već za 2.500 dinara po noći. Sedmodnevni trošak porodice u proseku bi iznosio od 45.000 do 60.000 dinara.

▶️Banja Vrujci

Banja Vrujci poslednjih godina broji sve više posetilaca, a cene tamo slične su kao i u Sokobanji. Porodični smeštaj moguće je pronaći po cenama od 2.500, pa do oko 4.000 dinara po noći. Ukupno, sa dodatnim troškovima, Banja Vrujci je najpovoljnija, pa ćete u proseku za odmor tamo izdvojiti od 40.000 do 55.000 dinara.

Planine

▶️Zlatibor

Zlatibor je najpopularnija turistička destinacija u Srbiji i često se povezuje sa astronomskim cenama. Uprkos tome, na ovoj planini još uvek postoje povoljne varijante. Tokom istraživanja, pronašli smo porodični smeštaj za svega 2.200 dinara po noći! Ukoliko birate povoljnije varijante, za sedmodnevni odmor na Zlatiboru izdvojićete od 45.000 do 65.000 dinara.

▶️Tara

Netaknuta priroda Nacionalnog parka Tara je među planinama verovatno najbolji izbor za porodice sa decom. Duge šetnje, jezera i vidikovci obezbediće idealan odmor za one koji traže beg od grada i buke. Privatni smeštaj za porodice može se pronaći za 3.000 dinara po noćenju, a ukupni troškovi za sedam dana u proseku iznose od 50.000 do 70.000 dinara.

▶️Goč

Planina Goč nalazi se nedaleko od Vrnjačke Banje, a važi za jednu od najpovoljnijih planinskih destinacija u Srbiji. Za odmor u trajanju do sedam dana, prosečna srpska porodica na Goču potroši od 30.000 do 50.000 dinara!

Jezera

▶️Srebrno jezero

Omiljena letnja destinacija u Srbiji sigurno jeste Srebrno jezero, upravo zbog uređenih plaža i šetališta, gde imate utisak kao da se nalazite na obali mora. Porodični apartmani mogu se pronaći za 2.400 do 6.000 dinara po noćenju, a ukupan trošak na kraju sedmice iznosi od 40.000 do 65.000 dinara.

▶️Jezero Perućac

Jezero Perućac je pravi izbor za turiste koji ne vole gužvu. Idealno je za kupanje, vožnju čamcem, ali i pecanje. Smeštaj tamo povoljniji je nego u većem delu Srbije, pa ćete na kraju sedmodnevnog odmora izaći sa troškom od 40.000 do 60.000 dinara.

▶️Bovansko jezero

Bovansko jezero, nedaleko od Sokobanje, dobar je izbor za porodice koje žele spoj banjskog i jezerskog odmora u letnjim mesecima. To zadovoljstvo koštaće vas najmanje 35.000, a najviše 55.000 dinara!