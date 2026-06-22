Prema najnovijim informacijama, cene karata za bazene širom Srbije, kreću se od 300 do 1.500 dinara, dok je kupanje na jezerima besplatno.
Dolazak je moguć u jutarnjim i dnevnim terminina, od 06.00 do 20.00 časova, dok je na pojedinim mestima uveliko počela i noćna sezona kupanja.
Otvoreni gradski bazeni u Beogradu
SC "11. april" (Novi Beograd)
Radno vreme:
📍Jutarnji termin: 06:00–09:30
📍Dnevni termin: 10:00–19:00
Cena:
👉600 RSD (dnevna karta)
👉700 RSD (jutarnji i noćni termini)
👉100 RSD (deca do 7 godina)
SC "Banjica" (Voždovac)
📍Radno vreme: 10:00–19:00
Cena ulaznica:
👉750 RSD (odrasli)
👉550 RSD (penzioneri)
👉450 RSD (deca 5-12 godina)
👉besplatno (deca do 5 godina)
👉1.250 RSD (porodična karta 2+2)
SC "Tašmajdan"
📍Radno vreme:
👉06:00-09:00
👉10:00-19:00
Cena:
👉600 RSD (dnevna karta)
👉500 RSD (poludnevna)
👉600 RSD (noćno kupanje)
👉300 RSD (deca 3-10 godina)
SC "Olimp" (Zvezdara)
📍Radno vreme: 06:00–19:00
Cena:
👉600 RSD (dnevna karta)
👉700 RSD (noćno kupanje)
👉100 RSD (deca do 7 godina)
SC "25. maj - Milan Gale Muškatirović"
📍Radno vreme: 10:00-19:00
👉Cena: oko 600-750 RSD (prema gradskim cenovnicima za 2026)
SC Obrenovac (Cevka i bazeni)
📍Radno vreme: 10:00-19:00 (Cevka 8:00-20:00)
Cena:
👉600 RSD (dnevna karta)
👉300 RSD (deca 3-10 godina)
👉besplatan ulaz uz gradsku sezonsku karticu od 12:00-19:00
Javni bazeni u ostalim gradovima
Novi Sad - SPENS
📍Radno vreme: 09:00–19:00
Cena:
👉300 RSD (odrasli)
👉200 RSD (deca do 12 godina)
Niš - SC Čair
📍Radno vreme: 10:00-19:00
👉Cena: oko 250-400 RSD (gradski cenovnik)
Kragujevac - gradski bazeni
📍Radno vreme: 09:00-19:00
👉Cena: oko 300-500 RSD
Kraljevo / Kruševac / Požarevac
📍Radno vreme: 10:00-19:00
👉Cena: 250-500 RSD (u zavisnosti od grada)
Jezera i prirodna kupališta u Srbiji
Ada Ciganlija (Beograd)
❗️Sezona: od 20. juna 2026.
📍Radno vreme spasilačke službe: 10:00-19:00
👉Besplatan ulaz
Štrand (Novi Sad)
📍Radno vreme: celodnevno
👉Besplatan ulaz
Srebrno jezero
📍Radno vreme: celodnevno
👉Besplatan pristup plaži
Borsko jezero
📍Sezona: od sredine juna
👉Besplatno (uređene plaže)
Belocrkvanska jezera
📍Radno vreme: sezonski (jun–avgust)
👉Besplatan ulaz
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