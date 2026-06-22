Prema najnovijim informacijama, cene karata za bazene širom Srbije, kreću se od 300 do 1.500 dinara, dok je kupanje na jezerima besplatno.

Dolazak je moguć u jutarnjim i dnevnim terminina, od 06.00 do 20.00 časova, dok je na pojedinim mestima uveliko počela i noćna sezona kupanja.

Otvoreni gradski bazeni u Beogradu

SC "11. april" (Novi Beograd)

Radno vreme:

📍Jutarnji termin: 06:00–09:30

📍Dnevni termin: 10:00–19:00

Cena:

👉600 RSD (dnevna karta)

👉700 RSD (jutarnji i noćni termini)

👉100 RSD (deca do 7 godina)

SC "Banjica" (Voždovac)

📍Radno vreme: 10:00–19:00

Cena ulaznica:

👉750 RSD (odrasli)

👉550 RSD (penzioneri)

👉450 RSD (deca 5-12 godina)

👉besplatno (deca do 5 godina)

👉1.250 RSD (porodična karta 2+2)

SC "Tašmajdan"

📍Radno vreme:

👉06:00-09:00

👉10:00-19:00

Cena:

👉600 RSD (dnevna karta)

👉500 RSD (poludnevna)

👉600 RSD (noćno kupanje)

👉300 RSD (deca 3-10 godina)

SC "Olimp" (Zvezdara)

📍Radno vreme: 06:00–19:00

Cena:

👉600 RSD (dnevna karta)

👉700 RSD (noćno kupanje)

👉100 RSD (deca do 7 godina)

SC "25. maj - Milan Gale Muškatirović"

📍Radno vreme: 10:00-19:00

👉Cena: oko 600-750 RSD (prema gradskim cenovnicima za 2026)

SC Obrenovac (Cevka i bazeni)

📍Radno vreme: 10:00-19:00 (Cevka 8:00-20:00)

Cena:

👉600 RSD (dnevna karta)

👉300 RSD (deca 3-10 godina)

👉besplatan ulaz uz gradsku sezonsku karticu od 12:00-19:00

Javni bazeni u ostalim gradovima

Novi Sad - SPENS

📍Radno vreme: 09:00–19:00

Cena:

👉300 RSD (odrasli)

👉200 RSD (deca do 12 godina)

Niš - SC Čair

📍Radno vreme: 10:00-19:00

👉Cena: oko 250-400 RSD (gradski cenovnik)

Kragujevac - gradski bazeni

📍Radno vreme: 09:00-19:00

👉Cena: oko 300-500 RSD

Kraljevo / Kruševac / Požarevac

📍Radno vreme: 10:00-19:00

👉Cena: 250-500 RSD (u zavisnosti od grada)

Jezera i prirodna kupališta u Srbiji

Ada Ciganlija (Beograd)

❗️Sezona: od 20. juna 2026.

📍Radno vreme spasilačke službe: 10:00-19:00

👉Besplatan ulaz

Štrand (Novi Sad)

📍Radno vreme: celodnevno

👉Besplatan ulaz

Srebrno jezero

📍Radno vreme: celodnevno

👉Besplatan pristup plaži

Borsko jezero

📍Sezona: od sredine juna

👉Besplatno (uređene plaže)

Belocrkvanska jezera

📍Radno vreme: sezonski (jun–avgust)

👉Besplatan ulaz