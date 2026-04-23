Bilo da volite reku, vodenu zabavu ili šume i netaknutu prirodu, naša zemlja nudi brojne destinacije koje predstavljaju idealan spoj i koje promoviše Turistička organizacija Srbije (TOS).

Kućica na Drini - simbol postojanosti

Na sred reke, kao da prkosi zakonima prirode, stoji čuvena kućica na Drini kod Bajine Bašte. Ovo jedinstveno arhitektonsko čudo postalo je zaštitni znak ovog kraja, a njena tišina priča najlepšu priču o miru, snazi i upornosti. Omiljena je među turistima, pa nema ko je obišao a nije napravio najlepšu sliku za društvene mreže.

Dan za pamćenje na Perućcu

Ako želite da spojite opuštanje i avanturu, plaže jezera Perućac su pravi izbor. Bistra voda, uređene obale i pogled na zelene padine Tare čine ovo mesto savršenim za letnje osveženje. Poznat po impozantnoj Hidroelektrani Bajina Bašta i prelepom jezeru koje krasi ovu oblast. Ovde posetioci mogu da uživaju u šetnji pored jezera, opuštanju u nekoliko lokalnih kafića i restorana koji nude tradicionalne specijalitete i internacionalnu kuhinju. Naselje se ponosi i lepo uređenom plažom sa bazenima za decu, tuševima i kabinama za presvlačenje, gde se možete osvežiti tokom vrelih letnjih meseci.

Nacionalni park Tara - dom šuma i medveda

Tara je više od planine - to je mozaik gustih četinara, skrivenih jezera i veličanstvenih vidikovaca. Kanjon Drine se ovde uklesao u stene, pružajući pogled koji ostaje zauvek urezan u pamćenje. Stanište mrkog medveda, retkih biljaka i ptica, Tara je prava oaza netaknute prirode. Svako ko je jednom bio ovde, vratio se ponovo. Pored mira i predivne prirode, na ovoj planini možete naći i domaće proizvode, rakiju, slatka...

Predov krst - srce parka

Vidikovac Predov krst, koji se nadvija nad kanjonom rečice Dervente, jedno je od najimpresivnijih mesta u parku. Odatle pogled puca na nepregledne šumske prostore, planinske vence i duboke doline koje vekovima čuvaju tajne Tare.

Mitrovac i Kaluđerske bare - centri prirode i avanture

Bilo da tražite edukativne staze, izlete za decu, sportske terene ili jednostavno mir u prirodi, turistički centri Mitrovac i Kaluđerske bare nude idealne uslove za porodični odmor i boravak u planinskom ambijentu. Kaluđerske bare su u turističkom smislu možda najlepši deo Tare i nalaze na nadmorskoj visini od 1059 metara. Postoje uređene pešačke staze, sportski tereni, trim staze kao i staze za skijanje i sankanje.

Na Kaluđerskim barama se nalaze hoteli Omorika, Beli bor i Javor a pored njih nalaze se lepo uređeni privatni kapaciteti sa sobama i apartmanima različitih kategorija.

Manastir Rača - duhovna svetlost kraj Drine

U podnožju Tare, nadomak reke, uzdiže se srednjovekovni manastir Rača. Ovaj duhovni dragulj, ukorenjen u istoriju srpskog naroda, poziva posetioce na tiho razmišljanje i susret s prošlošću. Tu možete kupiti suvenire i dobiti blagoslov od sveštenika.

Adrenalin i tradicija - rafting i Drinska regata

Drina nije samo reka - ona je avantura. Iskusite splavarenje ili rafting njenim tirkiznim vodama i osetite snagu prirode iz prve ruke. A ako posetite ovaj kraj u julu, ne propustite čuvenu Drinsku regatu - spoj tradicije, muzike i nezaboravne zabave na vodi. Uz kvalitetnu hranu.

Ukusi Tare - pastrmka i kleka za pamćenje

Ne odlazite bez da probate pastrmku na žaru, domaći sir, kiselo mleko i lekovitu kleku. Svaki zalogaj ovde ima ukus prirode i gostoprimstva. Tako da ćete, pored dobrog jela uživati i u nestvarnom ambijentu.