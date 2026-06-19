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Najpametnija srpska poslovica: Rečenica koja sadrži svu mudrost ovog sveta
Foto: Shutterstock

Najpametnija srpska poslovica: Rečenica koja sadrži svu mudrost ovog sveta

13:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Svi smo mi učili naše stare poslovice kada smo bili deca, ali da li ste ih čitali kada ste odrasli? Mudrost našeg naroda sabrana na jednom mestu

 

Srbi imaju poslovice koje otvaraju oči, samo je potrebno da ih pažljivo čitate i rastumačite.

"Ako kantar ne valja, ti budi ispravan", je rečenica koju treba ponavljati deci tokom odrastanja.

Šta to znači? Bez obzira na svu nepravdu, prljavštinu i mogućnost zabušavanja, uvek budi čovek. Uvek radi ispravno. Uvek izaberi čistiji način, čistiji put. Jer na kraju dana uvek ostajete samo sa sobom.

Pored ove, donosimo vam i ostale poslovice koje su po nama veoma edukativne:

  1. Lakše je kamen uz brdo valjati nego sa budalom razgovarati.
  2. Ako drugog poštuješ za sebe ne brini.
  3. Ako neće zlo od tebe, beži ti od zla.
  4. Ako kantar ne valja, ti budi ispravan.
  5. Bogata je teško darovati, sita gosta još teže častiti.
  6. Vreme donese sve ko ga dočekati ume.
  7. Da je steći ko što reći, svi bi bogati bili.
  8. Lako ti je plitku vodu zamutiti i budalu naljutiti.
  9. Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi.
  10. Što ljudi imaju više, to više žele

 

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