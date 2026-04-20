Zabrana ulaska motornim vozilima tokom čitavog dana važiće na Novom i Centralnom groblju, a na Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje ulazak motornim vozilima, kao i do sada, nije moguć, jer su to groblja zatvorenog tipa.

JKP "Pogrebne usluge" Beograd navodi da je za posetioce grobalja Lešće, Orlovača i Nova Bežanija koji se teže kreću, kao i za starije sugrađane, obezbeđen besplatan prevoz minibusevima.

Organizovani prevoz će na Pobusani ponedeljak saobraćati u određenim intervalima, u periodu od sedam do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela.

JKP "Pogrebene usluge" Beograd uputilo je apel na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima na Pobusani ponedeljak budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, posebno na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća.

Navode da su tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile da postoji odrđen broj spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica.

Takođe, uputili su apel roditeljima sa malom decom da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju, a ulaz na groblje bez pratnje odraslog lica zabranjen je deci mlađoj od 10 godina.

"Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, molimo vas da o tome obavestite Upravu groblja ili da se obratite na adresu elektronske pošte: info@beogradskagroblja.rs", navodi se u saopštenju.

Pobusani ponedeljak spada u jedan od zadušnih dana, smatra se sa Vaskrsom za mrtve i on se uvek obeležava prvog ponedeljka posle trodnevnog vaskršnjeg slavlja.

Na pobusani ponedeljak se obilaze grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja.

(Tanjug)