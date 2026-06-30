Moćno đubrivo za paprike će pomoći vašim paprikama da rastu, obilno cvetaju i zameću plodove.

U julu, paprike cvetaju i zameću plodove. Tokom ovog perioda, važno ih je pravilno hraniti kako bi se osigurala dobra žetva. Biljkama sa tankim, slabim stabljikama, malo cvetova i žutim listovima je posebno potrebno đubrivo.

Koristite prirodno, besplatno, efikasno đubrivo, nakon čega paprika brzo dobija zelenu masu, obilno cveta i zameće plodove.

Da biste pripremili đubrivo, napunite kantu od 10 litara koprivama. Možete koristiti bilo koji drugi korov, ali je bolji efekat sa koprivama.

Stavite kamen da pritisnete koprive i nalijte vrelom vodom od 80-90 stepeni Celzijusa.

Ostavite ga na sunčanom mestu dan i po do dva. Tokom ovog vremena, formira se hranljivi ekstrakt. Razblažite ga vodom u odnosu 1:1.

Zatim, dodajte jednu čašu pepela, pa onda 10 litara razblaženog rastvora, izmešajte i odmah zalijte biljke kod korena.

Nanesite pola litra dobijenog rastvora ispod svakog grma. Ovaj rastvor će delovati kao kompleksno đubrivo, koje sadrži azot, fosfor, kalijum i mikroelemente neophodne za zdrav razvoj biljke.

(Stil)