Flekice sa kupusom su jelo koje košta manje od jedne kafe, sprema se za pola sata i drži vas sitim do večeri. Četiri sastojka, jedna šerpa, nikakva komplikacija. A negde između naših baka i prvih dostava hrane na telefon, ovo staro vojvođansko jelo je gotovo nestalo sa trpeza.

Zašto su flekice sa kupusom bile na stolu svake nedelje

Razlog je banalan i pametan u isto vreme. Kupus je bio jeftin, držao se mesecima u podrumu i punio tanjire kad u kući nije bilo mesa. Bake nisu računale kalorije, ali su intuitivno spremale jelo koje stiti.

Kupus je pun vlakana, vitamina C i kalijuma. Vlakna usporavaju varenje, pa glad ne udara već posle sat vremena. Upravo zato kupus sa testeninom dobro leži onome ko pazi na kilažu, a ne želi da gladuje.

Kako se prave flekice sa kupusom za 30 minuta

Trik koji mnogi preskoče: kupus se ne kuva u vodi. Dinsta se u sopstvenom soku, poklopljen, dok ne omekša i lagano ne karamelizuje. Tu nastaje slatkast ukus po kome se ovo jelo pamti.

Treba vam ovo:

1 glavica kupusa (1 do 1,5 kg), iseckana na tanke rezance

ulje za dinstanje

so i biber po ukusu

250 grama flekica (testenina kvadrati 2×2 cm) ili druge kratke testenine

Postupak je kratak. Kupus stavite na ulje u poklopljenu šerpu i dinstajte. Ne dodajite vodu, kupus pušta svoj sok. Posolite i pobiberite. Posle dvadesetak minuta, kad kupus omekša, dodajte prethodno skuvane i oceđene flekice. Promešate i jelo je gotovo.

Šta su zapravo flekice

Flekice su kratka testenina sečena na male kvadrate, obično dva sa dva centimetra. Ako ih nemate, posluži svaka kratka posna testenina. Količina i oblik se lako prilagode tome koliko ljudi sedi za stolom.

Mala tajna za bolji ukus koju bake nisu otkrivale

Dinstajte kupus duže nego što mislite da treba. Što je tamniji i slađi, to su flekice bolje. Neki dodaju prstohvat šećera na kraju, baš da podvuku tu karamelizaciju. Drugi vole ljutu papriku da preseku slatkoću.

Biber ovde nije ukras. Pola kašičice sveže mlevenog bibera potpuno menja jelo i daje mu onaj prepoznatljiv miris iz bakine kuhinje. I još nešto. Flekice sa kupusom su sledećeg dana još bolje. Preko noći se ukusi slegnu, pa drugi tanjir gotovo uvek pobedi prvi. Zato slobodno napravite duplu količinu, jer nestane brže nego što očekujete.

A vi, da li ste flekice sa kupusom jeli kao deca i kako ih je vaša baka pravila, sa šećerom, sa ljutim ili sasvim obične?

Da li su flekice sa kupusom zdrave?

Jesu. Kupus donosi vlakna i vitamine, a jelo siti dugo bez puno masnoće, posebno ako koristite manje ulja.

Mogu li da koristim drugu testeninu umesto flekica?

Možete. Svaka kratka posna testenina, makarone ili rezanci, lepo zameni klasične flekice.

Koliko se dugo čuvaju flekice sa kupusom?

U frižideru izdrže dva do tri dana, a mnogi tvrde da su sledećeg dana ukusnije nego sveže.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.