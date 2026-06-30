Najveću jednokratnu pomoć od 35.000 dinara dobiće penzioneri koji primaju minimalnu penziju do 31.092 dinara. Reč je o više od 459.000 korisnika, među kojima su poljoprivredni penzioneri i penzioneri iz samostalnih delatnosti sa najnižim primanjima.

Penzioneri čija se primanja kreću od 31.092 do 56.851 dinar dobiće 27.500 dinara jednokratne pomoći. Ovom merom obuhvaćeno je oko 548.060 penzionera.

Svi ostali penzioneri, kojih ima oko 655.384, a koji primaju penzije iznad proseka, dobiće 20.000 dinara jednokratne pomoći.

Vučić je naveo da će najugroženiji penzioneri ovom isplatom praktično dobiti „13. penziju“, ističući da je cilj mera poboljšanje životnog standarda i pomoć domaćinstvima sa najnižim prihodima.

Pored novčane pomoći, predsednik je najavio i novu podelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, namenjenih penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara.