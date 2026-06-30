Smokva privlači gustom krošnjom i slatkim plodovima. Činilo bi se da je idealan kandidat da je posadite u dvorištu, ali naši preci su govorili da je ne teba saditi blizu kuće, i za to postoji sasvim konkretan razlog.

Kako se ispostavilo, glavni problem je korenov sistem smokve. On je izuzetno razvijen i neumoljivo se pruža tamo gde ima vlage. Ako drvo raste preblizu kuće, korenje može pronaći i najmanje pukotine u betonu, uvući se ispod temelja i postepeno uništiti strukturu, posebno tamo gde je zemljište vlažno.

Korenje smokve može prodreti u vodovodne i kanalizacione cevi, pritisnuti ih iznutra, što može dovesti do začepljenja, oštećenja i skupih popravki.

Još jedan problem predstavljaju grane i krošnja. Odrasla smokva može razviti veoma široku krošnju koja zaklanja svetlost prozorima, dodiruje fasadu ili krov i otežava održavanje objekta. U jesen opada velika količina lišća, dok tokom sazrevanja plodovi često padaju na zemlju, ostavljajući lepljive mrlje koje privlače ose, mrave i druge insekte.

To, naravno, ne znači da je smokva loš izbor za dvorište. Naprotiv, reč je o dugovečnom i veoma zahvalnom voću koje može davati plodove decenijama. Ključ je samo u pravilnom izboru mesta za sadnju. Kada se posadi na odgovarajućoj udaljenosti od kuće, smokva će uspevati bez rizika da ošteti staze, temelje ili fasadu, a vlasnicima će svake godine donositi bogat rod ukusnih plodova. Zato iskusni baštovani savetuju uzgoj smokava na ivici bašte, dalje od zidova, temelja i bilo kakvih podzemnih cevi.