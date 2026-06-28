Sam manastir je u steni, a put do njega predstavlja malo hodočašće. Ipak, ono što je jako važno jesu pravila koja postoje i kojih svako ko kroči u manastir mora da se pridržava. Pravila važe kako za odeću, tako i za suvenire.
Veoma je bitno kako pristupamo svetinji, odnsono kako smo obučeni. Odeća nam govori poštovanje prema mestu na kom se nalazimo, ali i ljudima u njemu. Žene treba da su povezane sa maramom, neotkrivenih nogu i ruku, a muškarci duge pantalone i majice dugih rukava. Često se može primetiti kod turista da ne prate pravila manastira.
Na Ostrog možete poneti lične stvari i stvari svojih bližnjih, gde se ostavljaju da prenoće pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Nakon noćenja stvari su blagoslovene. To je kao da vas je lično Sveti Vasilije blagoslovio.
Poklonici dobre volje nose i darove monasima, a to može biti kafa, šećer, ulje i drugi darovi. Iz manastira možete kupiti osvećenu vodicu i ulje, ili, pak, zapaliti sveću za zdravlje bližnjih, ali za duše preminulih.
Bez molitve ne sme se nositi suvenir
Ono što nikako ne smete je da uzmete nešto iz manastira - pa čak ni kamenčić ili cvet. Bez pitanja i molitve ništa se ne uzima i nosi kući kao suvenir.
Ljudi se često pitaju "ko ne sme da uđe u manastir Ostrog", ali ukoliko poštujete pravila ponašanja manastira i pristupate čistog srca, svako je dobrodošao. Ukoliko imate dodatne dileme i duhovna pitanja za putovanje na manastir, razgovarajte sa svojim sveštenikom koji će vam dati potrebne odgovore.
U manastiru su desila bezbrojna isceljenja, koje monasi redovno zapisuju i čuvaju kao podsetnik čudotvornih moći ove svetinje.
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