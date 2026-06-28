Sam manastir je u steni, a put do njega predstavlja malo hodočašće. Ipak, ono što je jako važno jesu pravila koja postoje i kojih svako ko kroči u manastir mora da se pridržava. Pravila važe kako za odeću, tako i za suvenire.

Veoma je bitno kako pristupamo svetinji, odnsono kako smo obučeni. Odeća nam govori poštovanje prema mestu na kom se nalazimo, ali i ljudima u njemu. Žene treba da su povezane sa maramom, neotkrivenih nogu i ruku, a muškarci duge pantalone i majice dugih rukava. Često se može primetiti kod turista da ne prate pravila manastira.

Na Ostrog možete poneti lične stvari i stvari svojih bližnjih, gde se ostavljaju da prenoće pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Nakon noćenja stvari su blagoslovene. To je kao da vas je lično Sveti Vasilije blagoslovio.