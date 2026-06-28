Otac Makarije napominje da je važno shvatiti da nema strogo definisanih pravila i da je iskrenost srca i duše ključna. Celivanje ikone je pokazivanje ljubavi i poštovanja prema svetitelju na ikoni, i najvažnije je da se čini sa iskrenom verom i skrušenošću.

"Većina stvari u životu se sastoje iz važnog i manje važnog dela. Ljudi često greše, pa se fokusiraju na stvari koje nisu suštinski toliko važne. Prilikom dolaska u crkvu duhovno treba da bude bitnije od fizičkog. Tako je i sa celivanjem ikona. Ikona nije samo predmet, ona predstavlja vizuelno prisustvo sveca, a ljudi se često fokusiraju na formalni deo koji je oku vidljiv. Mnogo je bitnije da se mi istinski duhovno povežemo sa svecem koji se nalazi na ikoni, da mu se istinski pomolimo. U tom slučaju redosled kojim se ikone celivaju je manje bitan", objašnjava za Blic Ženu otac Makarije, pa dodaje:

"Takođe, veoma je važno da znamo ko se na toj ikoni nalazi. Treba da znamo kome se obraćamo. Da li je u pitanju ikona Gospoda Isusa Hrista, Bogorodice, ili ikona sveca čija je crkva. To je važno da znamo da bismo znali da mu se obratimo pravim rečima i molitvom. Ukoliko se radi o ikoni Gospoda Isusa Hrista, obratićemo se rečima Gospode i dalje ćemo izgovoriti molitvu Gospodu Bogu našem, ili ukoliko se radi o ikoni Bogorodice započećemo sa presvetla Bogovorice i igovoriti molitvu posvećenu njoj."

Otac Makarije dalje navodi da je dovoljno da se tiho i sa poštovanjem stane pred ikonu, dva puta se prekrsti, blago pokloni, zatim se ikona celiva i još jednom se prekrsti i pokloni. Opet napominje da je redosled kojim se ikone celivaju manje bitan od toga da to treba da radimo zbog iskrene vere i potrebe, a ne zbog pomodarstva.