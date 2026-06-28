Naši preci su razvijali razna verovanja, davali značaj određenim simbolima i znakovima, a u današnje vreme ove pojave nazivamo sujeverja. Iako su to stari običaji i tumačenja, mnogi od njih su se zadržali danas i neki ljudi i dalje veruju u ove znakove i simbole. Sujeverja su stvar navike i nasleđenih verovanja, ali sa njima se nikako ne treba voditi. Uglavnom ukazuju na negativne znakove, a samo vi možete birati da li ćete krenuti dobrim ili lošim putem, onim koji vodi ka sreći ili nesreći i nezadovoljstvu. Kakve su vam misli, takav vam ke život - ako se foksuirate na negativne znakove i sujeverja, sasvim je moguće da i privučete negativnost. Mislite na dobro i dobro će biti!

Otkrivamo koja sujeverja su i danas najčešće zastupljena: