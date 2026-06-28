Naši preci su razvijali razna verovanja, davali značaj određenim simbolima i znakovima, a u današnje vreme ove pojave nazivamo sujeverja. Iako su to stari običaji i tumačenja, mnogi od njih su se zadržali danas i neki ljudi i dalje veruju u ove znakove i simbole. Sujeverja su stvar navike i nasleđenih verovanja, ali sa njima se nikako ne treba voditi. Uglavnom ukazuju na negativne znakove, a samo vi možete birati da li ćete krenuti dobrim ili lošim putem, onim koji vodi ka sreći ili nesreći i nezadovoljstvu. Kakve su vam misli, takav vam ke život - ako se foksuirate na negativne znakove i sujeverja, sasvim je moguće da i privučete negativnost. Mislite na dobro i dobro će biti!
Otkrivamo koja sujeverja su i danas najčešće zastupljena:
Skrivanje bebinog lica 40 dana nakon rođenja
Postoji sujeverje da stranci ne bi trebalo da gledaju lice novorođenčeta tokom prvih 40 dana. Naši preci su verovali da se na ovaj način dete štiti od loših pogleda, a danas se najčešće praktikuje da se deca ne izvode napolje tokom prvih 40 dana zbog imuniteta. Ovo je stvar sujeverja, a ne savet stručnjaka.
Ne prolazite ispod merdevina
Neki ljudi veruju da prolazak ispod merdevina koje su postavljene pod oštrim uglom privlači negativne stavri u život.
Ne vraćajte se kući ako ste nešto zaboravili
Sujeverni ljudi ne preporučuju povratak kući čak i ako ste zaboravili važne stvari. Veruje se da to donosi lošu sreću, a navodno, ako morate da se vratite, negativan efekat će ublažiti to što ćete se pogledati u ogledalo.
Ne bacajte smeće uveče
Postoji staro sujeverje da se posle zalaska sunca ništa ne izbacuje iz kuće, jer se nehotice možete osloboditi pozitivne energije iz vašeg doma.
Crveni konac na ruci
To rade oni koji veruju da je crveni konac vid amajlije, da štiti od nevolja, neželjenih događaja i raznih vrsta negativnosti.
Da kucnem u drvo
Ovo se radi kako bi se privukla sreća i zbunili zli duhovi koji bi mogli čuti razgovor. Ranije se verovalo da je drveće u stanju da zaštiti od negativnosti.
Ne hodajte preko puta koji je prešla crna mačka
Ako crna mačka pređe nečiji put, sujeverni ljudi veruju da tuda ne treba prolaziti. To je zato što su ovi kućni ljubimci vekovima bili simbol nesreće. Na osnovu ovoga, sujeverni ljudi veruju da će susret sa crnom mačkom rezultirati nevoljama. Danas se takođe veruje da mačka može otkriti kakva energija vlada u vašoj kući.